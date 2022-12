por Redação

As estudantes Laíza Vitória Batista Castanho, da Escola Cívico-Militar Maria dos Reis Alves Barros, de Palmas, e Débora Leticia Silva Campos, da Escola Estadual Raimundo Nonato Leite, de Sítio Novo, foram premiadas em segundo e em quarto lugar, respectivamente, no concurso literário “O papel da pessoa idosa no século XXI”. A cerimônia de premiação foi realizada nessa quinta-feira, 22, em Brasília.

O concurso foi promovido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNDPI/MMFDH) em parceria com a Universidade da Maturidade (UMA) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Os objetivos do concurso foram conhecer como os jovens brasileiros enxergam e interagem com as pessoas idosas, e, despertar neles a conscientização de que o envelhecimento é um caminho natural para todos. O certame foi direcionado aos estudantes do ensino médio da rede pública e teve 231 inscritos de todo o Brasil. Foram premiadas as cinco melhores redações.

Laíza Vitória, que ficou em segundo lugar com a redação “A importância da terceira idade na contemporaneidade”, fala como foi participar do certame. “Foi uma experiência exclusiva e gratificante, pois, além de receber a premiação, também tive a oportunidade de conhecer um Ministério de perto e terei a minha redação publicada no acervo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Achei a temática do concurso muito importante, uma vez que a população idosa precisa do seu devido reconhecimento”.

Premiada em quarto lugar, com a redação “Justiça e qualidade de vida aos idosos”, Débora Letícia Silva Campos, também fez sua avaliação da participação na premiação. “Uma grande honra participar do concurso. Estudei, me esforcei e tenho certeza que valeu a pena. Para mim, o conhecimento e a aprendizagem ficaram em primeiro lugar. Irei levar comigo todos os momentos incríveis e emocionantes que passei em Brasília”.

A professora Amanda Cristina da Silva e Sousa, que ministra as disciplinas Língua Portuguesa e Inglês conta como foi orientar Débora para o concurso. “Já estávamos trabalhando o tema do envelhecimento em Projeto de Vida e o concurso foi uma oportunidade de despertar ainda mais interesse dos nossos alunos pelo estudo. Estamos muito orgulhosos, pois desde o começo a Débora se empenhou bastante em sala de aula e no contraturno. Ela é uma estudante exemplar e o prêmio é o resultado do esforço dela e do nosso incentivo”.