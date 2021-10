por Redação

O docudrama retrata a vida do educador que, atendendo a solicitação do fazendeiro Benjamim Alves Pinto, no ano de 1962, vai para a fazenda Buritirana lecionar e, com seu carisma, jeito simples e método eficaz, poucos meses depois do início de suas aulas, chama a atenção de pais que veem naquele jovem professor a chance de alfabetizar suas crianças.

Em pouco tempo, muitos trabalhadores das redondezas matriculam seus filhos e, com o aumento do número de alunos o educador sente a necessidade de construir sua primeira sala de aula, de apenas um vão, feita de adobe e coberta de palha.

Logo, a noticia chega a Porto Nacional (cidade na qual a fazenda estaria dentro de sua circunferência municipal). Em 1963, o educador passa então ser remunerado pelo município.

Superando obstáculos, alfabetizando e defendendo os buritiranenses, Luiz Nunes, além de professor, tornou-se o principal conselheiro da comunidade que agora (1970) já tinha aspecto de vilarejo.

Luiz Nunes, Um Educador Inesquecível é uma narrativa fílmica que leva os amantes ou apreciadores do cinema, especialmente aqueles que gostam dos chamados “docudramas”, a um “passeio” pela educação no antigo norte de Goiás – hoje o estado do Tocantins – nas décadas de 60, 70 e 1980. Para os que “são daquele tempo”, o conteúdo será fascinante, e talvez nostálgico; para os mais jovens, o filme traz a oportunidade para que possam conhecer como era feita a educação naqueles longínquos tempos.

É um trabalho curioso, no qual a educação e a cultura da época se misturam, tornando o filme rico em informações para os dias atuais.

“Sua exibição, que ocorrerá na sexta-feira (15/10), se dá pelo fato desse dia ser o dia do professor. “Essa será nossa singela homenagem a todos aqueles que são a mola mestra no desenvolvimento cognitivo e todo sucesso humano”, diz o diretor Antonio Souza.

ENTRADA FRANCA

Lançamento: dia 15 (sexta-feira)

Exibição: 20h00 no CINE CULTURA

Local: Espaço Cultural – Palmas.