A estudante Mara Daniella Rocha Cardoso, de Palmeirópolis, é a vencedora do concurso Jovem Senador 2022, representando o Tocantins. Maria Daniela tem 15 anos, e cursa a 2ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual Professora Oneides Rosa Moura. O resultado do concurso foi anunciado nesta sexta-feira, 06, pela Rádio Senado.

A tocantinense e outros 26 estudantes brasileiros, um de cada unidade da Federação, irão vivenciar o processo legislativo no Senado com a possibilidade das propostas feitas por eles serem transformadas em projetos de lei. Todos os vencedores e seus professores orientadores ganharão uma viagem à Brasília com todas as despesas pagas, além de serem premiados também com notebooks.

Para a jovem, ter a oportunidade de participar da Semana de Vivência Legislativa representando Tocantins é uma grande alegria. “Nunca pensei que seria a nova jovem senadora do Tocantins. Com essa conquista pude perceber que sou capaz de tudo, basta o meu querer e o meu esforço. Sou muito grata ao professor Ramon que me orientou nesse processo e a toda escola e minha família pelo apoio. Estou muito feliz com esse resultado”, comemorou.

Semana de Vivência Legislativa

Os autores dos textos vencedores viajam para Brasília no período de 27 de junho a 1º de julho, quando passarão pelo processo de discussão e elaboração das sugestões legislativas. O trabalho dos jovens simula a atuação dos senadores da República, numa legislatura com quatro dias de duração.

O tema da redação do concurso neste ano foi o bicentenário da independência: 200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã.

A estudante Mara Daniella destacou os movimentos negros no período da independência do Brasil. “Eu abordei a forma como os negros lutaram para acabar com a escravidão, e citei exemplos como a Conjuração Baiana, o movimento que tinha como objetivos a emancipação do Brasil e a abolição da escravidão”, relatou.

Mara Daniella foi orientada pelo professor Ramon Diego Viana Souza.

A diretora da unidade de ensino, Maria Madalena Moura de Barros, destacou que a conquista da aluna traz reconhecimento para a escola e para a região sul do Tocantins. “Esse resultado nos trouxe muita alegria, levando o nome da nossa escola para todo o País e reforça que estamos no caminho certo, educando para a vida e orientando nossos alunos em cada momento”.