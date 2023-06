da redação

A implementação do Novo Ensino Médio é tema de audiência pública da Comissão de Educação (CE) nesta quarta-feira (21), às 14h. Foram convidados para o debate Maurício Holanda Maia, secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistema de Ensino (Sase) do Ministério da Educação; Geniana Guimarães Faria, secretária-adjunta do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); Luiz Roberto Liza Curi, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE); e Bruno Eizerik, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep).

A senadora lembrou que, em 9 de março, o Ministério da Educação abriu consulta pública de 90 dias para avaliação da política nacional do ensino médio. Ela avaliou a ocasião como oportuna para o Congresso Nacional voltar a discutir o tema. Para isso, Dorinha propôs ouvir inicialmente representantes do governo federal e da comunidade escolar, para que possam apresentar suas opiniões e experiências sobre o Novo Ensino Médio até o momento.

Fonte: Agência Senado