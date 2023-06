Por Redação

Ele coordenou o marketing da campanha á reeleição do governador Wanderlei Barbosa em 2022.

O livro está sendo lançado em várias capitais com sucesso de público e crítica por onde passa. “Não poderia deixar de lançar em Palmas, cidade que me acolheu, onde tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas tão marcantes e de ter essa experiência exitosa ao lado do governador Wanderlei Barbosa”, contou.

A publicação tem 100% da renda revertida para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

A obra

Uma trajetória de estudos com vivência. Assim o estrategista define um pouco da obra que tem como foco profissionais de marketing político, mas também para candidatos, assessores, jornalistas políticos, profissionais de marketing e comunicação e das mais diversas áreas.

A obra, em suas 331 páginas, trata sobre a utilização da inteligência política como fio condutor para explicitar as etapas da elaboração e execução de uma campanha, a partir de três pilares: estratégia, marketing e comunicação. Cada um deles compõe um capítulo do livro. Ao final, um glossário, que sintetiza conceitos e ajuda a situar os leitores acerca dos conhecimentos utilizados. Paulo traz na publicação a vivência dos seus mais de 20 anos de atuação na área.

Paulo Moura

Reconhecido por sua experiência em campanhas eleitorais bem-sucedidas no Brasil e no mundo, ele tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de estratégia, comunicação e marketing político. Foi vencedor, por quatro vezes, do Reed Awards, o

maior prêmio do Marketing Político Internacional, além de ter sido eleito um dos 100 mais influentes estrategistas políticos do mundo (COMPOL/USA 2017).

É pós-graduado em Marketing Político pela Universidade de Minas Gerais (UFMG); especialista em marketing digital e estratégia com título concedido pela Universidade de Harvard (USA); professor visitante da The George Washington University (USA) e da Universidade de Turim (Itália).

Moura também é membro de instituições como The American Association of Political Consultants (AAPC) e The International Association of Political Consultants (IAPC). Suas exitosas experiências internacionais passam por países como México, França, Rússia e Itália.

SERVIÇO

Lançamento do Livro “Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais” (Editora Vozes)

Local: Livraria Leitura Palmas/ Capim Dourado Shopping

Horário: a partir das 19h