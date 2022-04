por Redação

Saiu a lista das 10 canções classificadas para a final do 1º Festival Me Toca de músicas inéditas. Conforme previa o regulamento, foi selecionada uma obra por tema. Cada uma das músicas finalistas já tem direito a R$ 1.500,00 de ajuda de custo.

A comissão organizadora resolveu premiar com troféus as músicas mais votadas pelo público em geral dentro de cada tema. A votação ocorreu de 1ª até as 23h59 de 15 de abril no site www.festivalmetoca.com.br

A final do Festival será realizada no dia 26 de abril a partir das 20h no auditório do Cuíca, na Universidade Federal do Tocantins, campus de Palmas. Os concorrentes que por algum motivo não puderem participar ao vivo irão encaminhar clipe para ser exibido.

Será formada uma comissão julgadora para escolher as vencedoras do Me Toca, composta pelos três artistas que fizeram a pré-seleção, acrescida de mais dois nomes de reconhecida capacidade lítero-musical.

Músicas finalistas

Tema Bico do Papagaio – Música: BICO DO PAPAGAIO (de Lucimar) com interpretação de Lucimar.

Tema Cerrado – Música: CADÊ MEU CERRADINHO (de Genésio Tocantins) com interpretação de Genésio Tocantins.

Tema Jalapão – Música: JALAPÃO ENCANTADO (de Renato Borges) com interpretação de Renato Borges.

Tema Ilha do Bananal – Música: A FERA DA ILHA (de Antônio Roveroni e Chico Chokolate) com interpretação de Chico Chokolate.

Tema Lago de Palmas – Música: NO LAGO DE PALMAS (de Wolf Borges) com interpretação de Wolf Borges.

Tema Rio Araguaia – Música: DE VOLTA EM TUAS ÁGUAS (Arison Martins e Paulo Ricardo Costa) com interpretação de Arison & Emerson.

Tema Rio Tocantins – Música: NAS ÁGUAS DO TOCANTINS (autoria: Lucas Madi e Bruno Kohl) com interpretação de Lucas Madi.

Tema Serras Gerais – Música: SERRAS GERAIS (autoria: Matheus Macine) com interpretação de Matheus Mancine.

Tema Taquaruçu – Música: SAGRADO CÉU TAQUARUÇU – (autoria: Selma Terra e Clara Garcia) com interpretação de Clara Garcia.

Tema Tropeço – Música: TROPEÇO E SUA BELEZA – (autoria: Walter Pereira) com interpretação de Walter Pereira.

Nesta última etapa todos irão lutar em pé de igualdade, independente do Tema, pelos seguintes prêmios: 1º lugar: R$ 10.000,00; 2º lugar: R$ 7.000,00; 3º lugar: R$ 5.000,00; 4º lugar: R$ 3.000,00; 5º lugar: R$ 2.000,00, mais troféus.