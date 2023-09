Por Redação

Para garantir o manejo sustentável do capim dourado, matéria-prima dos artesanatos e principal fonte de renda das comunidades tradicionais do Jalapão, a Associação dos Artesãos Extrativista do Povoado Mumbuca realiza, de 15 a 17 deste mês, a 15° edição da Festa da Colheita do Capim Dourado.

A festa, que tem o apoio do Sebrae Tocantins e Energisa, por meio do projeto Energia para Crescer, contará com stands e infraestrutura completa para a realização das competições esportivas, atrações musicais, cavalgadas e outras apresentações culturais.

Na programação diversas atividades que valorizam e fortalecem a cultura e a economia das comunidades envolvidas, como rodas de conversas e prosas, degustação de comidas típicas, visita aos atrativos turísticos, comercialização de produtos da agricultura familiar, atrações culturais regionais e artesanato à base de capim dourado.

A analista técnica do Sebrae, Admary Monteiro, destaca que a festa é uma oportunidade para os moradores do quilombo aumentarem suas fontes de renda, por meio do empreendedorismo e divulgação da cultura local. “O Sebrae tem contribuído para que os artesãos e comerciantes do Mumbuca divulguem seus produtos e temos muita gratidão por ver que nosso trabalho está contribuindo com comunidade. Afinal, se não tiver amor pelo Jalapão, o trabalho não flui. Aqui, a gente desenvolve um senso de pertencimento e começa a fazer parte da vida dessas pessoas”, enfatiza.

Leandro Fernandes Costa, gerente de Gestão e Projetos da Energisa, ressalta que desde 2021 a Energisa e o Sebrae atuam no Jalapão com o projeto ‘Energia para Crescer’, um investimento que ultrapassa os 2 milhões de reais. Ele destaca que este trabalho conjunto abrange iniciativas de fomento ao empreendedorismo sustentável e projetos culturais, como o apoio na Festa da Rapadura e na Festa da Colheita do Capim Dourado. “Agora, ao entrarmos no último ano deste projeto, a Energisa comemora os resultados obtidos. O ‘Energia para Crescer’ é um exemplo de que, em parceria com outras instituições e ouvindo as demandas das comunidades, é possível construir iniciativas efetivas voltadas para o desenvolvimento econômico e social no Tocantins”, enfatiza.

Energia Para Crescer

O projeto Energia Para Crescer é uma parceria entre o Sebrae Tocantins e a Energisa Tocantins. A iniciativa tem como objetivo apoiar a melhoria da qualidade de vida das comunidades quilombolas, fortalecendo o turismo e o empreendedorismo na região. Iniciado em 2021 e com previsão de término para 2023, o projeto atende, além do Mumbuca, os povoados do Prata (São Félix) e Rio Novo (Mateiros). (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)