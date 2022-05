Chegou a hora do Sul do Estado conferir uma noite especial de união da música clássica e regional, com a realização do projeto “Tocantins em Concerto” na cidade de Gurupi, no próximo sábado, 07, às 19h30, no Centro Cultural Mauro Cunha. O espetáculo musical será apresentado por cerca de 30 instrumentistas da Orquestra Viva Música e os cantores Genésio Tocantins, Dorivã, Braguinha Barroso e Lucimar.

da redação

O repertório traz canções autorais dos mestres da música popular tocantinense, como “Nóis é Jeca mais é Joia”, “Passarim do Jalapão”, “Catirandê” e “Brasilidade”, acompanhado de contrabaixo, piano, violão, bateria, metais, madeiras, contrabaixo acústico, violoncelos, violas e violinos.

Esta é a segunda apresentação do projeto, que teve início em Araguaína, no dia 30 de abril. As próximas acontecerão em Palmas, no dia 21 de maio, e Paraíso do Tocantins, no dia 28. Todas as apresentações contam com interpretação em Libras para pessoas com deficiência auditiva. A entrada é 1 kg de alimento não perecível e a arrecadação será distribuída a instituições beneficentes de cada município contemplado com o projeto.

Tocantins em Concerto

A realização é da Associação Viva Música e do Ministério do Turismo, com patrocínio da Energisa, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Universidade Federal do Tocantins e Instituto Federal do Tocantins.

FICHA TÉCNICA

Realização: Ministério do Turismo e

Associação Viva Música

Patrocínio: Energisa

Cantores convidados: Braguinha Barroso, Dorivã Borges,

Genésio Tocantins, Lucimar.

Orquestração: Willames S. da Costa

Produção executiva: Eduardo Andrade

Coordenação geral: Wallas Alves

Coordenação administrava: Maxley Moratto

Assessoria de Imprensa: Cinthia Abreu

Orquestra Viva Música

I Violinos: Alexandre Gomes e Weliane Monteiro

II Violinos: Daniel Brandão, Helaine Santos e Lya Prehl

Violas: Ana Larissa

Violoncelos: Dionison Marcos e Maria Helena

Contrabaixo acústico: Moisés Cintra

Flautas: Cleber Ferreira e Wallas Alves

Clarinetas: Robson dos Santos e Wemerson Martins

Saxofone: Lucas Fernandes

Trompa: Wilton Dourado

Trompete: Wedisson Monteiro e Matheus Dias

Trombones: Gabriel Cândido e Jeremias Moreira

Bateria: Pedro Enus

Violão: Eddie Gomes

Piano: Anderson Cleyton

Contrabaixo elétrico: Felipe Araújo