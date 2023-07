da redação

Foi aplicada uma metodologia adaptada para o recorte mais específico deste grupo, inserindo as perguntas “Você se considera quilombola?” e “Qual o nome da sua comunidade?”.

Todos os territórios foram mapeados com apoio de lideranças comunitárias quilombolas, que guiaram os recenseadores nos locais. Além disso, o IBGE contou com parcerias com diversos órgãos (UNFPA, INCRA, Fundação Cultural Palmares, Ministério da Igualdade Racial, entre outros). Permanentemente, também foi dado suporte pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, garantindo-se o direito de consulta livre, prévia e esclarecida aos quilombolas em todas as etapas da operação.

Além do panorama inédito da distribuição da população quilombola em nosso país, com quantitativos populacionais e de domicílios, os dados do Censo 2022 permitirão conhecer as condições de vida e habitação, alfabetização e acesso à educação, ao saneamento básico, ao mercado de trabalho, dados sobre rendimento.



Estas primeiras estatísticas oficiais sobre a população quilombola consolida um grande avanço do IBGE no conhecimento da diversidade socio-territorial brasileira e para o exercício da cidadania.

Tocantins tem o 2º maior número de quilombolas da região norte

O Censo 2022 contou exatos 12.881 quilombolas vivendo em território tocantinense, o que representa 0,97% da população total residente. Entre os estados da região norte, ficou atrás somente do Pará, com 135.033 e, nacionalmente, ocupa a 16ª colocação. No Brasil, o número foi de 1.327.802.

Do número total, 1.328 (10,3%) viviam em territórios quilombolas e 11.553 (88,7%) fora deles. O Tocantins fica em 9º lugar no ranking dessa população que não vive em localidades oficialmente delimitadas.

Em relação ao número de pessoas que não são autodeclaradas quilombolas, mas que viviam em territórios que sim, o estado teve 1.903, número 43,2% superior aos habitantes que se autodenominam como quilombolas e residem nestes locais.

A média de moradores por domicílios particulares permanentemente ocupados por pelo menos um morador quilombola foi de 3,22 no estado, já que o número de domicílios nesta condição foi 4.733. Em territórios quilombolas, estavam localizados 602 domicílios, com média de 3,16 habitantes.

32 municípios tocantinenses registraram população quilombola

Das 139 cidades do estado, 107 não possuíram autodeclarados quilombolas. A metodologia do IBGE definiu quilombolas aquelas que compõem o conjunto dos Territórios Quilombolas oficialmente delimitados, dos agrupamentos quilombolas e das demais áreas de conhecida ou potencial ocupação quilombola.

Confira, abaixo, as 10 cidades com o maior número dessa população total, de acordo com o Censo 2022.

1. Arraias – 1.572

2. Chapada da Natividade – 1.304

3. Mateiros – 1.190

4. Brejinho de Nazaré – 1.022

5. Natividade – 967

6. Muricilândia – 907

7. Aragominas – 829

8. Paranã – 778

9. São Félix do Tocantins – 682

10. Santa Fé do Araguaia – 671

Apesar do ranking geral, várias cidades possuíam, proporcionalmente ao número da população total, uma maior parcela de habitantes quilombolas. Veja os 10 municípios com maior porcentagem.

1. Mateiros – 43,3%

2. Chapada da Natividade – 41,8%

3. São Félix do Tocantins – 38,2%

4. Muricilândia – 27,0%

5. Brejinho de Nazaré – 21,6%

6. Santa Tereza do Tocantins – 20,4%

7. Aragominas – 15,6%

8. Arraias – 15,3%

9. Porto Alegre do Tocantins – 11,3%

10. Natividade – 11,0%

O IBGE aponta, inclusive, que Mateiros ocupa a 10ª colocação entre os municípios com maior proporção quilombola na população total.