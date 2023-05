da redação

O evento contará com música ao vivo, apresentações de quadrilhas juninas, sorteio de brindes e barraquinhas com comidas típicas. Chame a família e venha pular fogueira com a gente no dia 02 de junho, a partir das 19h, na Quadra A1, Alameda 03, Rua 09, no Setor Parque Primavera, em Gurupi. Contamos com a sua presença!

Sobre o Sesc

