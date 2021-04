Promessa do sertanejo tocantinense e donos de uma sintonia musical com uma composição de primeira e segunda vozes potentes, a dupla Ageu e Rodrigo, originária de Palmas/TO, lança nesta sexta-feira, 09, a inédita e autoral “Um dia eu largo”. Uma música que traz a pisadinha, o ritmo do momento, como plano de fundo em uma pegada envolvente e romântica que, segundo os cantores, promete mexer com o corpo e com o coração dos ouvintes.

Lucas Marinho

Para Rodrigo, o lançamento os traz de volta às raízes nortistas e abre as portas para uma outra vertente de trabalho que a dupla já está executando. “Estamos na elaboração de um novo EP com músicas nessa pegada da pisadinha também, assim como a que vamos lançar agora no dia 09. Nós escrevemos essa letra em menos de 15 minutos e ela é uma composição pra cima, alto-astral, é bem a nossa cara e que já na sexta-feira vai tá no ar aí para todo mundo curtir” afirma.

Já Ageu acredita que a música nova vai reconquistar os tocantinenses, uma vez que a dupla ficou um período de dois anos trabalhando fora, onde tiveram grande adesão do público do Mato Grosso do Sul ao seu trabalho. “A expectativa em torno de “Um dia eu largo” é grande, mas não em relação de números de reproduções e afins, e sim em mostrar que agora vamos mostrar um lado mais dançante, mais animado e que é bem mais o nosso estilo e o estilo do povo da nossa terra aqui do toca” diz.

Com cerca de 500 mil reproduções nas plataformas digitais de áudio e vídeo, Ageu e Rodrigo, que se conheceram ao participarem juntos de um festival de música na escola em que estudavam durante o ensino médio, possuem uma identidade universitária atual e trazem na bagagem de 5 anos de estrada trabalhos como o primeiro Ep. “Porto seguro”, onde conseguiram alcançar boas marcas e posicionar duas músicas, “Porto seguro’’ e ‘’Jogo de azar’’, entre as 10 mais tocadas no estado do Tocantins.

A dupla soma também três singles fora do território tocantinense com “Tá Fácil de Resolver”, “Cravo e a Rosa” e a bombada “Pra quê foi divulgar” que é, até então, a música mais acessada da dupla com mais de 300 mil reproduções nas plataformas digitais de áudio e vídeo.

Do sertanejo romântico ao axé music – e agora também com a pisadinha – a dupla que vem conquistando o cenário Sul-Mato-Grossense aposta no ritmo do piseiro para mostrar suas raízes nortistas, mas sem perder as nuances da veia apaixonada que é a especialidade da casa.

“Um dia eu largo” é composta por Ageu e Rodrigo, com produção de Tarcísio Vaz. A música estreia nas plataformas de áudio na sexta-feira, 09.