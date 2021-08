Por Redação

A decisão dos membros foi unânime em favor da volta às aulas, gradativamente, em formato híbrido a partir da próxima segunda-feira, 15. A assembleia ocorreu on-line, na tarde de hoje, com transmissão via Google Meet e contou com a participação de mais de 220 pessoas.

O objetivo do retorno das aulas presenciais em rodízio de turmas é manter a qualidade do ensino, cumprindo com rigor os protocolos de segurança da saúde dos alunos, professores e servidores da Instituição.

A reunião iniciou com a apresentação da proposta da pró-reitora de graduação, Drª Rise Rank, aos conselheiros de como serão aplicadas as aulas. Ela reforçou que desde o semestre passado os cursos de alta demanda já estão no formato de revezamento, presencial e remoto, com ministraçao das aulas práticas e de estágios. “Muitos professores e servidores já receberam a primeira e segunda dose da vacina, alunos da saúde também já se vacinaram, faltam apenas os estudantes da faixa etária abaixo de 23 anos, conforme calendário do município. Com isso, consideramos a possibilidade do retorno presencial para todas as graduações”, pontuou a professora.

Os membrps do Consup compreenderam e acataran a decisão. A professora celebrou a votação unânime dos conselheiros. “O plano que apresentamos foi aprovado porque fizemos uma proposta clara e flexível, respeitando a decisão dos cursos que têm particularidades de cada disciplina, compreendendo a situação de cada um. Deixamos a decisão para que os Conselhos de Cursos avaliem a melhor forma, sabendo que mais cedo ou mais tarde teremos que retornar presencialmente, de forma tranquila e segura. Nossa maior preocupação é o comprometimento da qualidade do ensino, afetada durante esse período de pandemia em que vivemos”, disse.

“Prezando pela qualidade do ensino, pedimos para que a modalidade híbrida fosse aplicada. Mas para que isso dê certo é importante que todos tenham consciência da responsabilidade de cumprir o protocolo de segurança para garantir a saúde da comunidade acadêmica. Não podemos deixar de evidenciar a parceria da Fundação UnirG, nos dando o apoio necessário para que professores, alunos e colaboradores estejam seguros e o retorno ocorra da melhor forma”, afirmou Rank.

O presidente da Fundação UnirG, Drº Thiago Miranda, destacou que esse é o momento em que a maioria dos estudantes está se preparando para a volta às aulas e para UniG também não deve ser diferente. “A votação unanime é um marco decisório do Consup, viabilizando pelo retorno presencial e não medimos esforços, nos preparando para que isso aconteça. Já adquirimos equipamentos necessários para a transmissão das aulas on-line, como câmeras, computadores e cabos para melhorar a wi-fi, além de instrumentos de aferição da temperatura e a reposição do estoque de álcool 70%”, finalizou Miranda.

Como irá funcionar as aulas híbridas:

– Para o professor com comorbidade, alunos que ainda não vacinaram devido a faixa etária de vacinação, as aulas permanecerão 100% remotas;

– Os cursos em que alunos e professores estão vacinados, porém, as salas tenham até 25 estudantes, haverá um revezamento presencial de 15 em 15 dias das turmas;

– O sistema de revezamento também será para as salas com professores vacinados, porém apenas 50% dos alunos sejam vacinados, as turmas serão divididas com participação em sala de aula e em casa, no formato remoto;

– As turmas que têm maior demanda de alunos e são vacinados, o revezamento será alternado semanalmente para que os estudantes possam participar tanto presencialmente como on-line, com a transmissão das aulas em tempo real.

Redação: Giselli Raffi – Jornalista