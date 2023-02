da redação

A partir desta segunda-feira (13), profissionais da educação vão poder se inscrever no concurso para o quadro de professores do estado. As inscrições abrem às 16h e são ofertadas 5.164 vagas, sendo 5.021 para a Educação Básica e 143 para a Educação Indígena. O salário inicial é de R$ 4.826,20.