por Cinthia Abreu

O pôr do sol na Praça dos Girassóis no próximo sábado, 21, vai ter trilha sonora clássica e popular tocantinense. O projeto “Tocantins em Concerto” será apresentado em Palmas, em frente ao Palácio Araguaia, pela Orquestra Viva Música e os artistas regionais Braguinha Barroso, Dorivã Borges, Genésio Tocantins e Lucimar. A apresentação acontece às 17h30 e a entrada é 1kg de alimento não perecível.

O projeto cultural, que já circulou por Araguaína e Gurupi, desembarca em Palmas em celebração aos 33 anos da cidade. O evento é também uma homenagem ao músico Maurício da Viola de Buriti (morador do quilombo Mumbuca que faleceu no ano passado – vítima da covid-19) e contará com algumas participações especiais como o projeto musical “Vereda”, que traz ritmos, instrumentos e músicas tradicionais tocantinenses. “O Vereda surgiu dessa premissa de mostrar esse Tocantins profundo, por meio de instrumentos e cantigas tradicionais. E, juntar isso a um projeto tão grandioso, com orquestra, é uma emoção sem tamanho, um sonho realizado”, afirma o diretor do projeto, o músico Diego Britto.

A cultura popular e tradicional do grupo Vereda e dos cancioneiros populares do Tocantins será unida aos acordes clássicos e eruditos de cerca de 30 instrumentistas, com contrabaixo, piano, violão, bateria, metais, madeiras, contrabaixo acústico, violoncelos, violas e violinos. A orquestração do repertório é de Willames S. da Costa, a produção executiva de Eduardo Andrade e a regência e direção geral do maestro Bruno Barreto.

O repertório será composto por canções já conhecida e inéditas de Braguinha Barroso, Dorivã Borges, Genésio Tocantins e Lucimar. Após a apresentação em Palmas, o Tocantins em Concerto encerra a turnê desta temporada no sábado, 28, em Paraíso do Tocantins.

Projeto

A realização é da Associação Viva Música e do Ministério do Turismo, com patrocínio da Energisa, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Universidade Federal do Tocantins, Instituto Federal do Tocantins e da Secretaria da Cultura e Turismo do Tocantins.

De acordo com o maestro, o Tocantins em Concerto cumpre funções culturais e sociais, visando à expansão e popularização da música do cancioneiro regional tocantinense. “Estamos muito felizes de poder levar a nossa arte com a valorização da música regional e a democratização da música clássica”, expressa o artista.

Para o diretor-presidente da Energisa Tocantins, Alessandro Brum, o apoio da empresa, que é patrocinadora do evento, só fortalece a missão de investir além da distribuição, manutenção e modernização no fornecimento de energia no Estado. “O nosso compromisso maior é com o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado e é com muita satisfação que a empresa se empenha em participar de eventos tão importantes como o Tocantins em Concerto”, relatou.

FICHA TÉCNICA

Direção-geral: Maestro Bruno Barreto

Realização: Associação Viva Música

Cantores convidados: Braguinha Barroso, Dorivã Borges, Genésio Tocantins, Lucimar.

Orquestração: Willames S. da Costa

Produção executiva: Eduardo Andrade

Assessoria de imprensa: Cinthia Abreu

Coordenação administrativa: Maxley Morato

Orquestra Viva Música

I Violinos: Alexandre Gomes e Weliane Monteiro

II Violinos: Daniel Brandão, Helaine Santos e Lya Prehl

Violas: Ana Larissa

Violoncelos: Dionison Marcos e Maria Helena

Contrabaixo acústico: Moisés Cintra

Flautas: Cleber Ferreira e Wallas Alves

Clarinetas: Robson dos Santos e Wemerson Martins

Saxofone: Lucas Fernandes

Trompa: Wilton Dourado

Trompete: Wedisson Monteiro e Matheus Dias

Trombones: Gabriel Cândido e Jeremias Moreira

Bateria: Pedro Enus

Violão: Eddie Gomes

Piano: Anderson Cleyton

Contrabaixo elétrico: Felipe Araújo