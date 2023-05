Por Wesley Silas, com Informações da

Rede Ulbra de Educação anuncia a abertura de seis novas faculdades de Medicina nas regiões Sul e Norte do país, onde serão ofertadas vagas em Palmas (TO), que encontra-se entre municípios-sede dos novos cursos, juntamente com Porto Alegre, Gravataí, São Jerônimo (no Rio Grande do Sul), Manaus (AM) e Santarém (PA), atendendo uma população superior a 10 milhões de habitantes.

O anúncio coloca o Tocantins com mais facilidades de Medicina que os Estados do Acre, Rondonia, Roraima e Amapa juntos

Sendo assim, o Tocantins com 1.6 milhões de habitantes contará agora com 9 faculdades de medicina: 2 federais (Araguaína e Palmas), 1 estadual (Augustinópolis), 2 municipais (Gurupi e Paraíso) e 4 particulares (Porto Nacional, Araguaína e duas em Palmas).

Medicina na Ulbra

Os editais para a seleção dos novos alunos foram publicados na terça-feira (2/5), e as inscrições estarão abertas até sexta-feira (5/5). As matrículas devem ter início no dia 15/5, com as aulas previstas para começar no dia 22/5.

“Serão cursos com tecnologia embarcada, voltados para a qualidade de ensino e para a realidade local, que possibilitarão a formação de médicos ainda mais preparados para os desafios do Século 21”, afirma o diretor dos cursos de Medicina da Rede Ulbra de Educação, Prof. Dr. Marcelo Guerra.

Informações: www.ulbra.br/medicina