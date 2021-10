por Redação

A Série de 05 Episódios, tem roteiro e direção sob o comando do Cineasta tocantinense Hélio Brito. Ela é fruto da Chamada Pública BRDE/FSA Prodav 2018 para TV´s Públicas, financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) da ANCINE (Agência Nacional do Cinema). “Bernardo Sayão e a Estrada de Papel” será exibida a partir do segundo semestre de 2022 em toda a rede de TV´s Públicas e Educativas do Brasil, começando pela TV BRASIL, empresa da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), conglomerado de mídia do governo brasileiro.

QUEM FOI BERNARDO SAYÃO

Os brasileiros que moram nas cidades ao longo da rodovia Belém-Brasília conhecem Bernardo Sayão de nome apenas, pois em todas as cidades ao longo desta imensa rodovia de mais de dois mil quilômetros, há algo em homenagem a este brasileiro: uma rua ou avenida, uma escola, um bairro, e até uma cidade. Bernardo Sayão é o principal responsável pela rodovia Belém-Brasília (ao lado de JK), que trouxe desenvolvimento para toda a região centro-norte do Brasil (Goiás, Tocantins, Sul do Maranhão e Sul do Pará).

O engenheiro Bernardo Sayão nasceu no Rio de Janeiro, em 1901. Em 1941 é convidado pelo então presidente Getúlio Vargas para implantar a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), onde hoje é a cidade de Ceres-GO. Na Colônia, ao tomar conhecimento das enormes potencialidades da região centro-norte do Brasil, e ao constatar as grandes dificuldades para o seu desenvolvimento, por falta de estradas, Sayão incute na sua própria cabeça que vai construir essa estrada, custe o que custar, e isso passa a ser um sonho seu, mais que isso, uma obsessão sua.

A partir da Colônia Sayão começa a abrir a estrada Transbrasiliana (hoje Belém-Brasília), sem autorização oficial, utilizando a estrutura da Colônia, administrada por ele. Por causa dessa “ousadia” é exonerado da Colônia em 1950 e volta para o Rio de Janeiro. Mas em 54 é lançado candidato a vice-governador de Goiás, sendo eleito com expressiva votação (a eleição de vice era separada da de governador). Em 56 é convidado pelo Presidente JK para comandar as obras de construção de Brasília, como um dos diretores da Novacap. E em 58 JK o convida para construir a Belém-Brasília quando esta rodovia já estava construída até Cercadinho (hoje Barrolândia-TO), por desejo e atos de Bernardo Sayão. JK entrega a Sayão o comando da grande epopéia de rasgar a floresta amazônica até Belém do Pará em apenas um ano, algo considerado impossível até então, para que a estrada fosse inaugurada em 31 de janeiro de 1959, um ano antes da inauguração de Brasília. Mas Sayão morre 15 dias antes do término da estrada, vítima de um enorme galho de árvore que cai sobre o seu corpo, no front da obra, pouco depois de Açailândia-MA, já no estado do Pará.

A PRODUÇÃO EM CURSO

A equipe de produção, comandada por Hélio Brito, segue os passos de Bernardo Sayão para mostrar ao Brasil quem foi esse herói brasileiro, considerado um “Bandeirante moderno”. Em meio aos obstáculos, sempre previsíveis numa grande Produção, há na equipe muita disposição, alegria e contentamento com tudo que tem sido descoberto ao longo desta jornada. Os obstáculos vão sendo superados um a um, a cada dia. Sendo fruto de um Edital de 2018, cujos recursos só foram liberados em 2021, o primeiro obstáculo enfrentado pela equipe é de ordem financeira, pois já se passaram três anos, e o Orçamento aprovado já não bate com a realidade dos dias atuais, o que a obriga a fazer remanejamentos internos no Orçamento para que o trabalho não pare.

Outro obstáculo que impactou fortemente a produção da Série foi a pandemia de Covid-19, que bagunçou completamente o Cronograma de Execução. Os trabalhos foram iniciados em Abril de 2021, mas logo suspensos, pois a Covid atingiu membros da equipe, inclusive levando um membro à óbito. Com isso, os trabalhos só foram retomados em 10 de agosto, depois que todos os membros da equipe já estavam vacinados com a primeira dose. Esses contratempos fizeram misturar Fases do projeto, realizando Pesquisa e Produção ao mesmo tempo, quando deveriam ser feitos em fases distintas. E ainda, prolongarão o tempo de viagem de produção que ainda falta, pois as chuvas chegaram mais cedo neste ano de 2021, o que dificultará a captação de imagens ao longo da rodovia.

Entretanto, apesar dos obstáculos, a equipe busca fazer o melhor possível, buscando sempre revelar mais do que o previsto no projeto inicial.