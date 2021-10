Os estudantes do Câmpus de Gurupi, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que atuam no Projeto de Inovação Pedagógica, do Curso de Agronomia (PIP-Agronomia), promoverão, durante os dias 26 a 28 de outubro, os encontros virtuais das Oficinas de Matemática.

O objetivo é auxiliar estudantes e interessados em assuntos que evolvem o universo das Ciências da Matemática e os componentes curriculares dos cursos, como, por exemplo: trigonometria, conjuntos, regras de três e funções matemáticas.

O PIP Agronomia é um dos projetos do Programa Institucional de Inovação Pedagógica (Piip) que investe em propostas inovadoras e promovem transformações no processo de ensino-aprendizagem da UFT a partir de métodos, ferramentas e tecnologias educacionais.

Link de acesso: https://meet.google.com/txt- nmxy-ndr

Aproveite a oportunidade de diminuir e dividir suas dificuldades e somar e multiplicar seus conhecimentos.

