por Wesley Silas

O aumento de novos casos da Covid-19 e o reflexo da resistência às vacinas contra a Covid onde apenas 43.834 gurupienses aplicaram a segunda dose e 63.554 aplicaram apenas a primeira dose, deve respingar no retorno às aulas da rede estadual. Segundo o titular da Diretoria Regional de Educação, Antônio Carlos Aparecido Barbazia, o Pakalolo, poderá haver mudanças no início do prazo da formação continuada, retorno às aulas 100% presencial e na adoção dos protocolos de seguranças para os profissionais da educação e alunos.

“Estou aqui em Palmas na sede da Secretaria de Educação para participar de uma reunião com o secretário e superintendentes, exatamente por isso e deve ter algumas alterações devido ao aumento de casos da Covid-19. Graças as Deus não são casos tão graves, mas as pessoas estão se contaminando e por isso vai ter algumas alterações, inclusive talvez até no calendário escolar”, disse.

Segundo Pakalolo, as formações que iniciariam na próxima semana deverão ser adiadas também.

“As formações que iniciariam na segunda, terça-feira e quarta-feira da semana que vem já houve alteração e ainda não definiram qual vai ser a data para esta formação. Com certeza, teremos algumas mudanças. Ontem o governador Wanderlei Barbosa teve uma reunião com o Comitê de Crise da Covid e anunciou alguma decisões com mudanças. Estamos aguardando e eu vim hoje aqui para discutir com nossos técnicos sobre estas alterações e estamos fazendo uma readequação do calendário e na questão das atividades iniciais do ano letivo”, disse Pakalolo.

Durante reunião entre o governador Wanderlei Barbosa com membros do Comitê de Enfrentamento à Pandemia para alinhamento das ações de prevenção e combate ao vírus, ocorrida na noite de ontem (12/12) foi apontado que nos primeiros 12 dias de janeiro de 2022 registrou 95% da totalidade de casos da Covid de dezembro. O titular da pasta, Fábio Vaz, destacou que campanhas educativas de vacinação também serão realizadas com o foco no estudante, para estimular o aluno que ainda não se vacinou a se imunizar e que a Seduc está levantando todos os profissionais da Educação que ainda não se vacinaram, para que sejam orientados a se vacinar antes do início das aulas.