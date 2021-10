A exposição “Da Superfície… Ao Mergulho… Em Si…”, do artista visual Antônio Netto, teve seu prazo de encerramento adiado para 12 de novembro de 2021. O convite do presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis, para manter a exposição foi bem recebido pelo artista.

“Esse convite para ficar mais tempo com a mostra é ótimo. Mais de 200 pessoas já puderam ver a exposição e eu e minha equipe temos recebido muitas manifestações de emoção dos visitantes. O encontro que fizemos com arquitetos e designers de interiores também foi muito produtivo. Tudo isso só me dá mais energia para criar mais”, diz Antônio Netto. A mostra está na Galeria Municipal de Artes do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, aberta ao público das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira e das 8 às 13 horas de sábado.

Com desenhos, pinturas e objetos, a mostra reúne várias técnicas como acrílica, pastel, bico de pena, técnica mista e um pouco de grafite traz o trabalho do artista nos últimos 7 anos exposto em três etapas. A primeira etapa “Da Superfície…” tem cores vibrantes e traz traços geométricos precisos, exatos, disciplinados que caracterizam o racional; na segunda etapa “Ao Mergulho…” as formas se tornam mais orgânicas, mais livres e as cores mais densas e fortes caracterizam o inconsciente, o profundo. Na terceira e ultima parte da trilogia “Em Si…” o artista se permite ultrapassar limites e experimentar o tridimensional em objetos e desenhos que trazem o resultados de anos de estudos.

“Da Superficie…Ao Mergulho …Em Si… é um projeto idealizado pelo artista visual Antônio Netto, com a curadoria de Elsa Paranaguá Elvas e produção executiva de Regina Reis – R&Gi Produções Artísticas.

Este projeto é contemplado pelo Edital Aldir Blanc Tocantins 003/2020, Prêmio Emergencial do Governo do Estado do Tocantins, com apoio do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura. –

Antônio Netto é paraibano de João Pessoa e mora no Tocantins desde agosto de 1996. Autodidata, participou de várias exposições artísticas,em Palmas, São Paulo, João Pessoa e outras capitais brasileiras. Trabalhou como gestor cultural do Estado e atuou na iniciativa privada e nos governos Municipal , Estadual e Federal e foi professor de artes com projetos desenvolvidos em galerias particulares e públicas.

O QUÊ : Mais 13 dias para a mostra ‘DA SUPERFÍCIE …AO MERGULHO…EM SI…’

QUEM : Antônio Netto – Artista visual

QUANDO : 31/10 a 12/11 8 às 19:00 horas

ONDE : Galeria Municipal de Artes de Palmas – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

