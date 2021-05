Share on Twitter

por Cláudio Paixão

Com o objetivo de identificar as principais demandas estruturais de unidades de ensino da região sudeste do Tocantins, a titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, visitou neste sábado, 08, escolas da Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes (DRE) de Arraias, assim como acompanhou o andamento de algumas obras.

A agenda começou pelo Colégio Estadual Joana Batista Cordeiro, em Arraias, onde Adriana Aguiar acompanhou o resultado das obras realizadas na quadra coberta da unidade de ensino e que está prestes a ser inaugurada, o que melhora as condições na realização de atividades esportivas. Além da quadra, a escola recebeu um novo posto de transformação de 112, 5 kVA.

Antes da construção da nova quadra, a unidade de ensino contava com uma quadra implantada há mais de 20 anos, sem cobertura e que se encontrava completamente deteriorada. “São melhorias que fortalecem a vertente de trabalho da Seduc voltada ao esporte. Acreditamos que o desenvolvimento dos estudantes também abrange esse viés”, apontou a titular da Seduc Adriana Aguiar.

Durante a visita a unidade de ensino, a titular da Seduc também anunciou que está sendo estudada uma ampla reforma para toda a escola.“Estamos aqui em um sábado, otimizando o tempo ao máximo para conseguirmos resolver os problemas das unidades de ensino e, assim, garantirmos espaços cada vez mais agradáveis para os nossos estudantes e profissionais da rede. A reforma do Joana Batista Cordeiro foi uma das demandas que identificamos”, pontuou.

O Colégio Estadual Joana Batista Cordeiro é uma das pioneiras do município de Arraias. Por se tratar de um prédio histórico, a reforma irá considerar as reivindicações da comunidade de que seja mantida a identidade original da escola. Para isso, a Seduc elaborou um projeto que respeita as características originais da estrutura.

Ainda no período da manhã, Adriana Aguiar esteve na Escola Estadual Silva Dourado, na Escola Agrícola David Ayres França, ambas em Arraias; na Escola Estadual Augusta Vaz dos Santos Teixeira, em Combinado; no Colégio Estadual Dr. João D’Abreu, em Novo Alegre, onde também acompanhou o andamento das obras da Escola Estadual de Novo Alegre.

As obras da unidade de ensino foram retomadas e, na fase atual, abrange a construção de uma escola de padrão de seis salas e quadra poliesportiva; instalação de sistema de prevenção e combate a incêndios; construção de casa de bombas, central GLP, depósito de lixo e guarita.

A agenda encerrou no Colégio Estadual Lavandeira, em Lavandeira, e faz parte da estratégia de trabalho da Seduc para garantir espaços cada vez mais adequados ao processo de ensino e aprendizagem. As visitas ajudam a identificar a realidade de cada uma das unidades de ensino, assim como das obras.