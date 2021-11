Share on Twitter

Estão abertas as inscrições para os professores que desejam participar da chamada para o Conectando Boas Práticas 2021. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro, na plataforma Prosas.

Podem se inscrever professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares. Serão selecionados 30 projetos que serão publicados, e os seus autores receberão placa de reconhecimento. Alguns projetos poderão ser apresentados no Evento Nacional da Conectando Saberes e apresentação no Seminário Local do Núcleo da Conectando Saberes.

O Conectando Boas Práticas é uma iniciativa da Rede Conectando Saberes, apoiada pela Fundação Lemann e secretarias da educação do país e tem o objetivo de reunir iniciativas pedagógicas que tiveram um impacto positivo nas escolas em que foram colocadas em prática e também uma forma de valorizar as ações realizadas pelos professores.

Neste ano, o Conectando Saberes procura valorizar projetos que foram produzidos para enfrentar os desafios potencializados pela pandemia da Covid-19. A divulgação dos resultados será realizada no site da Conectando Saberes http://conectandosaberes.org, a partir de março de 2022.

As inscrições podem ser feitas observando as categorias professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, e os temas dos trabalhos devem estar relacionados com a recuperação da aprendizagem (reforço escolar ou teste diagnósticos), participação familiar, organização curricular ou disciplina inovadora, ensino híbrido ou remoto, permanência e saúde mental.

A coordenadora do Núcleo Conectando Saberes de Palmas, a professora Zoelia Tavares de Castro, ressaltou a importância de as pessoas participarem.

“Essa premiação é uma forma de reconhecimento pelos esforços e árduos trabalhos no chão da escola. O prêmio tem como proposta conectar, fomentar e disseminar projetos educacionais, para que essas boas práticas alcancem mais pessoas e causem mais impactos positivos para uma educação de qualidade e justa a todos”, frisou.

O Conectando Saberes integra professores e promove a disseminação dos trabalhos desenvolvidos pelos educadores que se esforçam todos os dias, inovando, criando novas metodologias para ampliar as possibilidades do ensino e da aprendizagem.

O Conectando Saberes é uma rede composta por 900 educadores e tem 89 núcleos distribuídos pelo país.

