por Redação

Com o tema “Bicentenário da independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”, a 8ª edição da Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi (SICTEG) ocorre de 26 a 28 de outubro. Neste ano, o evento será no Campus da Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi.

Das 08h às 23h, os três dias de programação trarão palestras, minicursos, mesas redondas, workshops, pavilhão do desenvolvimento econômico, mostra cultural, desafios de ideias, campeonato gamer, mostra tecnológica, mostra científica, mostra de extensão, praça gastronômica, espaço da economia criativa, apresentações e muito conhecimento.

A SICTEG é voltada para estudantes, profissionais liberais, empresários e empreendedores e comunidade em geral. A programação presencial e on-line detalhada pode ser acessada no link: http://sicteg.gurupi.to.gov. br/. Os interessados em participar, podem se inscrever de forma gratuita direto na plataforma.

Segundo Márcio Silveira, presidente da FAPT, e um dos palestrantes no evento, momentos como esse são muito importantes para disseminar e incentivar a cultura da pesquisa, do empreendedorismo e da inovação dentro das escolas, empresas e universidades. “Para se falar em desenvolvimento social e econômico do Tocantins é preciso estabelecer uma reflexão sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação em todos os continentes. O que percebemos é que não existe nenhum país, região, ou cidade no mundo que tenha se desenvolvido sem que tivesse contado com a colaboração crítica e criativa da ciência. Países como Coréia do Sul, Nova Zelândia, Alemanha, Japão, E.U.A. e Canadá, investem em torno de 7.9, 5.5, 5.2, 5.3, 4.4 e 4.3% do PIB, respectivamente, em C&T e inovação. O Brasil, com seu investimento na casa dos 1.2% do PIB, ainda precisa avançar muito,” finaliza.