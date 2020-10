Derval de Paiva contraria Marcelo Miranda e diz que “Representa a parte boa do MDB”, durante comício da candidata Josi Nunes

Com o corpo do MDB no palanque de Gutierres Torquato levado pelo ex-governador Marcelo Miranda, o histórico emedebista, Derval de Paiva, prestigiou na noite desta quinta-feira, 15, de uma reunião da candidata a prefeita Josi Nunes (PROS) no setor Aeroporto III com um discurso voltado as raízes do MDB citando Ulisses Guimarães e Jacinto Nunes.

por Wesley Silas

A semana está fechando com a disputa eleitoral efervescente em Gurupi com temperos de debates envolvendo pesquisas eleitorais, homicídio em comício e declarações polêmicas, como aconteceu no final da noite no comício da candidata Josi Nunes no setor Aeroporto III.

“O histórico Ulisses sempre foi um homem de uma palavra só […]. Eu estou aqui para exercer a coragem e dizer em público para o Raimundo e todo mundo que represento a parte boa do MDB”, disse Derval de Paiva num palanque formado pelos candidatos a prefeito e com a presença do governador Mauro Carlesse (DEM), de Walter Júnior (PSD) e de deputados como o presidente metropolitano do MDB, deputado estadual Valdemar Júnior.