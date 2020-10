Com 186 homens no canteiro de obra, Mauro Carlesse reafirma compromisso de entregar Hospital Geral de Gurupi ainda este ano

A maior obra em andamento do Governo do Estado na área de saúde, o Hospital Geral de Gurupi (HGG), poderá ter a sua primeira etapa concluída ainda este ano. Essa é a expectativa do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, ao vistoriar mais uma vez as obras da unidade de saúde, nesta quinta-feira, 15, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Andrade. Essa é a terceira visita do Governador ao HGG nos últimos 40 dias, para acompanhar o andamento e pedir agilidades das obras.

por Redação

“Estamos trabalhando. O que estamos fazendo é aquilo que a comunidade tem necessidade. As obras desse hospital ficaram paradas por mais de seis anos, mas fizemos um compromisso com Gurupi e vamos cumprir o compromisso de entregar esta primeira etapa até o final deste ano. Gurupi é uma cidade grande e serve de referência para toda a região sul do Estado”, afirmou o governador Mauro Carlesse. De acordo com os responsáveis, cerca de 80% das obras já foram realizadas e o restante corresponde ao acabamento.

Preocupação

Durante a vistoria, o Governador Carlesse ressaltou que, ainda este mês, serão entregues mais 23 leitos clínicos no HGG para atender pacientes com Covid-19. “Se Deus nos permitir, até o final deste mês, vamos entregar mais 23 leitos com toda a estrutura de saúde para atender os cidadãos com qualidade”, ressaltou. Também demonstrou preocupação com as aglomerações de pessoas em virtude da flexibilização dos protocolos referentes ao combate ao novo Coronavírus e fez um apelo para que a população mantenha o distanciamento social. “O nosso apelo é para que as pessoas não façam aglomerações, para evitar o contágio. Só assim a gente pode continuar atendendo toda a nossa população com qualidade”, enfatizou.

A primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi comporta bloco do pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Com a conclusão desta etapa, será realizada a licitação da etapa seguinte com a inclusão de blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região. Também contará com um auditório para aproximadamente 200 pessoas, elevador e captação de energia solar para aquecimento de água.