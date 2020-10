Coligação de Gutierres e Eduardo Fortes lamenta morte de homem em comício

A Coligação Gurupi no Caminho Certo dos candidatos a prefeito, Gutierres Torquato (PSB) e Eduardo Fortes (DEM) comentaram a execução de um homem no momento em que começava um comício na Vila São José na noite desta quinta-feira, 15.

por Wesley Silas

Na nota, leia abaixo, a coligação informou que teve que cancelar a reunião devido ao ocorrido em frente a um bar, localizado diagonalmente onde aconteceria o evento.

“O candidato a prefeito de Gurupi Gutierres e o candidato a vice Eduardo Fortes lamentam profundamente o ocorrido e aguardam que as autoridades esclareçam o fato o mais breve possível”, declarou.

Nota da Coligação Gurupi no Caminho Certo

A Coligação Gurupi no Caminho Certo informa que a grande reunião que seria realizada no setor São José, na noite desta quinta-feira, 15, foi cancelada por conta do crime que aconteceu nas proximidades de um bar perto do local do evento.

