Por Redação

Considerado o maior evento municipalista da América Latina, a Marcha colocou no mesmo palco representantes dos Municípios, bem como do Governo Federal e Congresso Nacional, no ato representado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pelo vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (PB), respectivamente. Ministros de Estado também participaram, além dos governadores Romeu Zema (MG) e Wanderlei Barbosa (TO). O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, fez parte do palco de autoridades, ao lado dos demais presidentes das entidades municipalistas.

CNM – Os discursos começaram com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. “A Marcha se transformou num enorme fórum de discussão da questão federativa. Hoje temos 4.200 municípios brasileiros representados no evento, que demonstram a sua força. Para se ter uma ideia, das 127 emendas constitucionais, 14 saíram de discussões ocorridas aqui. Vamos discutir reforma tributária, redistribuição dos royalties de petróleo, a questão do piso salarial dos profissionais do Magistério e Enfermagem e a prorrogação da Lei de Licitações”.

Governo – O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deixou mensagem de apoio aos prefeitos e destacou conquistas. “O diálago é total, vamos trabalhar juntos com os prefeitos. Essa Marcha dos prefeitos pode ser considerada como a Marcha do povo. Ressalto a vocês que o Governo Federal tem prioridade na Educação Básica, tanto que fizemos um reajuste de 39% na merenda escolar, e injetamos R$22 bilhões a mais no Ministério da Saúde, para cuidar da vida das pessoas”.

ATM – O presidente da ATM afirmou que a Marcha poderá trazer conquistas aos Municípios.

“A gente acredita que matérias em tramitação no Congresso Nacional serão aprovadas, como a PEC 253/2016, que possibilitará que a CNM nos represente judicialmente em questões que envolvam o comprometimento da autonomia dos Municípios. Além disso, deixamos mensagem ao Governo Federal sobre a necessidade de auxiliar financeiramente os Municípios, sejam em reajustes dos valores de convênios, sejam em repasses fundo a fundo, ou no pagamento dos pisos”.

A Marcha será realizada até quinta-feira, 30. Nesta quarta-feira, 29, haverá a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL).