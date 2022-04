por João Vitor Fraga

Resiliência, determinação e muito amor são algumas palavras que descrevem as mulheres que receberam a missão de serem mães de filhos com deficiência. Pensando em homenagear e promover suporte social as mães de crianças com deficiência, os voluntários da Agência de Missões do Colégio Adventista de Gurupi, firmaram uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gurupi e lançaram uma campanha solidária para a arrecadação de roupas, calçados, alimentos e itens de higiene pessoal.

O objetivo deste projeto é valorizar e dar apoio as mães com filhos na APAE, em celebração ao Dia das Mães. De acordo com o pastor escolar, Flávio Mendes, essa campanha é fundamental para o desenvolvimento dos alunos do Colégio Adventista, pois faz com que eles exercitem a solidariedade e o respeito às diferenças. “É disso que trata a Educação Adventista, ir além do ensino, formar cidadãos que contribuam para sociedade”, enfatizou Mendes.

A campanha teve início nesta terça-feira,12 de abril e se encerrará no dia 3 de maio. Durante esse período, os integrantes da agência de missão, pais de aluno, alunos e toda a comunidade poderão participar da campanha por meio das doações. A entrega dos itens deverá ser feita no Colégio Adventista de Gurupi, de segunda à sexta, das 07h às 18h. “Espero que as pessoas aceitem esse desafio (…) tenho participado das ações da agência de missões e é muito gratificante ver a luz nos olhos das pessoas que ajudamos”, ressaltou Iago Marino, voluntário da Agência de Missões.

Sobre a Agência de Missões

A Agência de Missões trata-se de um grupo de alunos voluntários da Educação Adventista que se preocupam e trabalham na busca de solucionar ou amenizar problemas sociais dentro da escola ou fora dela.

A Agência de Missões é subdividida em duas frentes, que são elas: Agência de Missões Kids que abrange os alunos do 1° ao 5° Ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e a Agência de Voluntariado que abrange os alunos do 6° ano a 3ª Série do Ensino Médio.

A Agência de Missões do Colégio Adventista de Gurupi é liderada pelo Pr. Flávio Mendes e realizaram durante o ano de 2021os seguintes projetos: Faça uma Criança Feliz, Vulnerabilidade Menstrual, Setembro Amarelo, Quebrando o Silêncio, Missão Inclusiva e Impacto Esperança.