Por Ascom/Master FM

Primeira rádio gospel da região sul do Tocantins, a Master FM 100,9, antiga Nossa Rádio AM, celebrou nesta terça-feira, dia primeiro de fevereiro, o seu primeiro ano de existência, contabilizando um grande sucesso de audiência sob a direção geral do empresário Márcio Rocha.

A celebração do aniversário reuniu todos os profissionais da emissora na tarde da última quinta-feira, 27, e contou com a participação de um convidado especial: o Pastor Antônio Baltazar, presidente das Assembleias de Deus – Madureira, Campo de Gurupi, que aproveitou a oportunidade para ministrar a Palavra de Deus e abençoar as instalações da emissora.

Trajetória

Durante algum tempo, a emissora funcionou em caráter excepcional em Ondas Moduladas (OM), cujo estúdio se localizava na Avenida Piauí, entre as ruas 3 e 4, Agora, porém, devidamente migrada para o sistema de Frequência Modulada (FM), a emissora funciona num moderno estúdio próprio, localizado nas proximidades da Vila Guaracy, na região sul da cidade.

Novas Tendências

Ao comemorar o primeiro aniversário da emissora, Márcio Rocha informa que a Master FM surgiu num momento especial para atender a uma tendência nas cidades de médio e grande porte, onde as rádios AM têm perdido audiência significativa ao longo do tempo. E essa audiência não está se renovando. O empresário ainda destaca que os novos aparelhos de rádios, na atualidade, passaram a ser fabricados apenas para o sistema FM, assim como, os novos dispositivos digitais, como smartphones e tabletes. “Nesse sentido, a Master FM se adaptou às novas tecnologias para melhor atender à demanda de um mercado que tem um público cativo e que cresce cada vez mais”, concluiu Márcio Rocha.

A mudança de serviço possibilita uma melhor qualidade de áudio e transmissão, além de viabilizar a veiculação da programação no celular, com o imediato incremento de audiência e faturamento. E é nesse cenário promissor, com um público cativo, o evangélico, a Master FM chega para fazer a diferença.

Aguerrida equipe

Responsável pela Coordenação Artística da emissora, o comunicador e pastor Márcio Júnior, também comemorar o excelentes resultados na audiência da Master FM em tão pouco tempo.

“Temos uma pequena, porém aguerrida equipe de profissionais da comunicação que fazem toda a diferença na programação da emissora, cujo trabalho tem agradado cada vez mais o público evangélico e não evangélico da região sul e de outras localidades tanto do Tocantins, como de outras unidades da federação e, até mesmo, do exterior, por conta da nossa programação especial credibilidade exteriorizada, também, via internet”, afirmou Márcio Júnior.

Além do Pastor Márcio, Júnior, integram a equipe de locutores da Master FM, o Pastor Rivaldo Magalhães, Ary Mendes, Wesley Simon e Laura Marques. O Departamento de Jornalismo é formado pelos competentes jornalistas Zacarias Martins e Lucas Gominho.