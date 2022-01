Com a aprovação da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos pela Anvisa, a Prefeitura de Gurupi já trabalha no planejamento para definir a estratégia e a logística para aplicação das doses pediátricas enviadas pelo Ministério da Saúde, ao Governo do Tocantins e que serão distribuídas ao município. A expectativa pelo recebimento da vacina pela Secretaria Municipal da Saúde de Gurupi (SEMUS) é até o final desta semana.

Nesta terça-feira, 18, o gestor da SEMUS, Secretário, Vânio Rodrigues esteve na Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG) se reuniu com a Secretária da pasta, Amanda Costa, para acertar detalhes sobre a infraestrutura e pessoal de apoio necessários a campanha de vacinação voltada para crianças de 5 a 11 anos, público-alvo destinado a imunização contra a COVID-19.

“Já nos reunimos com nossa equipe técnica vislumbrando as estratégias e ações para o fortalecimento desse novo público-alvo que vai adentrar no Plano Municipal de vacinação contra a Covid. Precisamos somar forças conjuntas com a Educação porque o interesse é mútuo”, explicou Rodrigues.

Segundo o Secretário, neste primeiro momento da vacinação infantil, a expectativa é de uma alta procura pela vacina, por isso, a necessidade de contar com a parceria da pasta da Educação para que seja disponibilizada a estrutura das unidades escolares como posto de vacinação, levando em consideração que as unidades básicas de saúde já têm uma rotina própria de imunização.

“Queremos dar celeridade e exclusividade na assistência desse novo público que será inserido no nosso plano municipal de imunização contra a Covid. Por isso, estamos nos antecipando e organizando internamente essas estratégias”, disse o Secretário, reforçando que aguarda sinal verde por parte do Estado acerca da previsão de entrega das doses da vacina, o que poderá ocorrer ainda esta semana.

Público-Alvo

Não foi só o uso das escolas da rede municipal de educação como posto de vacinação, o assunto tratado na reunião. O público-alvo estimado na faixa etária da vacina também entrou na pauta.

De acordo com a Secretária da Educação, Amanda Costa, cerca de 4.500 alunos com idades entre 5 e 11 anos estão matriculados em unidades de ensino do município. “Essa estratégia de vacinação deste público da educação infantil é importante porque nós já estamos aí, com o planejamento de retorno às aulas e essa imunização vai fomentar ainda mais essa estratégia do retorno ao formato presencial de maneira mais segura, estando os nossos alunos mais protegidos para esse processo de retorno”, finalizou Amanda. As aulas presenciais na rede municipal da Educação de Gurupi estão previstas para o próximo dia 31.