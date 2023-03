por Redação

Recém chegado naquele município para a missão ao colocar a proposta da missa no dia da Instituição da Eucaristia, os coordenadores de movimentos, grupos e pastorais acolheram e abraçaram a ideia do padre e organizaram toda infraestrutura para realização da Santa Missa.

O Pe. José Marcos da Silva, comentou sobre surpreendente participação da comunidade.

“A Igreja Matriz super lotou ficando vários fiéis de fora do templo, acompanhando como o mesmo fervor”, disse.

Na homilia para a multidão de fiéis presentes o padre destacou que Jesus Eucarístico Ele nos faz um bem extraordinário.

“Quando estiver aflito, peça ajuda ao Senhor para ser liberto dos males desse mundo”, recomendou o padre.

O padre mencionou a pandemia que a sociedade está superando, mas foi enfático, ao falar que a comunidade precisa está unida a Cristo e a mais ninguém.

“Cristo é comunhão, Cristo é participação. Nada de espírito de divisão de competitividade, juntos somos e sozinhos somos ninguém”, disse.

Segundo o padre, os fiéis presentes ficaram encantados e motivados com os cantos, orações, momentos de louvor e reconciliação, bênçãos do Santíssimo Sacramento.

“Foi tudo muito perfeito. Via se nos olhos de todos presentes a alegria da realização da Santa Missa, animados , revigorados na missão, o sentimento no coração de todos era de um novo renovo na missão paroquial. Neste tempo quaresmal conversão é isso, é renovação”, disse.

Com membros de várias comunidades, inclusive dos povoados de Luiz Alves e Tataira, no final o padre fez um agradecimento geral a multidão pela participação e pediu: “nós padres eu, Pe. Aparecido e Pe. Itamar, necessitamos muito de vocês para a missão acontecer aqui em 2023, pergunta o padre. Podemos contar com vocês”, disse. Em resposta o povo respondeu animado com um sim e confirmou com uma forte salva de palmas.