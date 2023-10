Via Perimetral Sul: Prefeita Josi conclama Governos Federal e Estadual para realização do projeto

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 02, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada pelo chefe de Serviços da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Gledson Castro, e por secretários municipais, realizou uma visita às obras da Via Perimetral Sul.

A visita técnica teve como propósito estreitar laços e buscar a parceria do DNIT para a continuidade e conclusão da obra, que já foi iniciada com recursos próprios do município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A colaboração do Governo Federal, bem como do Governo do Estado, é fundamental para garantir a execução do projeto orçado em R$ 55 milhões.

A prefeita Josi Nunes enfatizou a importância estratégica da Via Perimetral Sul para o desenvolvimento e o futuro de Gurupi. Ela destacou que a obra contribuirá significativamente para desafogar o tráfego na região central da cidade, melhorando a mobilidade urbana e reduzindo os custos com manutenção da malha asfáltica.

“Estamos comprometidos em fazer de Gurupi uma cidade mais moderna e acessível para os próximos anos. A Via Perimetral Sul é um projeto fundamental nesse sentido, e vamos precisar do apoio do DNIT, da Bancada Federal, do Governo do Estado, para garantir a sua conclusão. É uma obra que nos empolga bastante, pois vai preparar Gurupi para os próximos 50 anos”, destacou.

Parcerias

Além das parcerias com o Governo Federal e Governo Estadual, a prefeita Josi Nunes também fez questão de enaltecer a parceria com produtores rurais da região, e empresários da cidade, que estão contribuindo com a permissão de passagem da Via Perimetral Sul em suas propriedades. “Queremos agradecer aos produtores da região que estão cedendo a passagem dentro de suas propriedades, pensando no futuro e no desenvolvimento de Gurupi”, agradeceu a gestora.

Agenda em Brasília

A Prefeita destacou ainda que estará nesta semana em Brasília, em busca de recursos e das parcerias necessárias para o andamento da obra. Ela visitará parlamentares federais e a sede nacional do DNIT, com relatórios a respeito do projeto e do estágio atual da obra. O objetivo também é solicitar a federalização da Via, uma vez que ligará as duas rodovias federais.

Início com recursos próprios

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já deu início à construção da Via. O engenheiro do Município, Gustavo Garcia, detalhou que os seguintes serviços já foram realizados: Definição do traçado; licenciamentos necessários; supressão vegetal; e demarcação da faixa de domínio. A próxima etapa a ser realizada será a terraplanagem.

A obra

Projetada pela Prefeitura de Gurupi, a Via Perimetral Sul será uma nova rota que proporcionará uma ligação direta entre as BR-153 e BR-242, além de conectar-se ao pátio da Ferrovia Norte/Sul. Com uma extensão de aproximadamente 12 quilômetros, esta via estratégica visa aliviar o trânsito pesado no Centro da cidade, reduzindo significativamente a possibilidade de acidentes, diminuindo prejuízos para os empresários e otimizando o transporte de cargas.

O ponto de partida da Via Perimetral Sul será em frente à Central de Abastecimento de Gurupi – Ceasa, às margens da BR-153. A rota seguirá pela estrada da antiga fábrica Colorim, passando pelos arredores do Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi e finalmente chegando ao Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi, às margens da BR-242.