Por Wesley Silas

A obra, avaliada em R$ 24 milhões, teve a licitação concluída por meio de recursos da Codevasf, por meio de intermediação do senador Eduardo Gomes (PL) e do deputada federal Carlos Gaguim. Segundo informações da Prefeitura de Gurupi a obra é uma reivindicação dos moradores da parte Oeste de Gurupi e atenderá os acadêmicos que estudam no Campus I da Unirg, facilitará ainda o acesso ao Hospital Geral de Gurupi que teve sua primeira etapa concluída. Para isso será ligada a parte inferior do viaduto até a Avenida Beira Rio, incluindo a drenagem no córrego Mutuca nos setores Cajueiro e São Paulo.

“O Processo foi encaminhado para parecer fazer final na controladoria e depois ser encaminhada para homologação e assinatura de contrato e depois ordem de serviço”, informou um assessor da prefeita Josi Nunes.

O projeto de expansão urbana faz parte das propostas da gestão da prefeita Josi Nunes e é voltado para dar acessibilidade, prática esportiva e preservação dos mananciais e nascentes.

“A previsão da obra é de 24 meses para conclusão. Recurso proveniente de apoio do senador Eduardo Gomes e do deputado Carlos Gaguinho no valor de 24 milhões”, disse Bessa.

Urbanização

A obra licitada envolve o trecho da Avenida contorno da nascente do mutuca será composta de pista de caminhada, ciclo via e iluminação (para Avenida e para a pista de caminhada e ciclo via).

“A obra prevê todo o processo de drenagem em todo o percurso da avenida Beira Rio, onde estaremos melhorando substancialmente a capacidade de vazão , substituindo as atuais manilhas por aduelas o que em muito reduzirá os efeitos climáticos e suas consequências”, disse Luiz Carlos Bessa, assessor da prefeita Josi Nunes.

Sendo assim, o projeto unirá a parte Oeste da cida via Avenida Lenival Correia e a Avenida Antônio Nunes interligando à parte Leste da cidade pela avenida Beira Rio até o famoso entrocamento do” pé de galinha”, no Mutuca II.

A denominação via da integração terá um total de praticamente 10 km de extensão (do aeroporto até o Mutuca II) permitindo que o Oeste da cidade se integre ao lado Leste passando pelo viaduto da BR 153,

“Além do aspecto de modernização do tráfego que unirá os dois lados da cidade, proporcionará maior mobilidade, economia no deslocamento, diminuição do risco de acidentes e mortes decorrente ao trânsito interno nas travessias”, disse Bessa.

Chácara recreio no Trevo da Praia

A prefeita de Gurupi enviou um Projeto de Lei que trata das chácaras Recreio é no sentido de oportunizar novos empreendimentos e negócios na região do Trevo da Praia, aproveitando todo o potencial turístico dos 17 km de margem na extensão do Rio Tocantins que passa pelo município de Gurupi.

“Essa modalidade permitira que donos de fazendas nesta área possam ter essa oportunidade de negócio ” chácara recreio” que permitirá um melhor ordenamento e utilização da área, bem como, respeitando o rio e suas matas ciliares, além de dá garantia jurídica a cada um dos investidores, pois a lei proposta resguarda com a possibilidade de ter posse definitiva e não apenas um contrato frágil de compra e venda como se tem hoje em dia”, informou Luiz Carlos Bessa.

Segundo ele, outro aspecto é a garantia legal de se ter serviços públicos de qualidade e com regularidade como coleta de lixo e manutenção com obras infraestruturais.

Interligação da BR-242 à BR-153

Segundo Bessa, a gestão da prefeita Josi Nunes está planejando vários projetos de mobilidade Urbana. Dentre eles, está o projetos esta a perimetral Sul (ligando a BR 153 a BR 242) passando pela avenida A, via UFT.

“Desta forma será criado um grande acesso ao Campus da nossa universidade (UFT) em Gurupi, dando maior visibilidade a mesma, sem falar na melhoria e no ganho de tempo para o deslocamento. A segunda perimetral será a Norte ( ligação da BR 242 a BR 153) passando pela estrada de acesso ao aterro sanitário até a Av Goiás e posteriormente até a BR no trevo do posto Décio.

A perimetral sudoeste prevê a interligação da BR 153 nas proximidades do antigo Clube Recreativo Araguaia (CRA) até a avenida Antônio Nunes (próximo a Secretária de Infraestrutura do município de Gurupi) .

“Estes são projetos que estamos concluindo os levantamentos de custos e investimentos para apresentação e adequação a sociedade e pleiteando junto a bancada federal em Brasília, assim como discutindo com órgãos financiadores a viabilidade de empréstimos”, disse Bessa.