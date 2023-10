Via da Integração Governador Siqueira Campos recebe imprimação asfáltica

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi está avançando com as obras da Via da Integração Governador Siqueira Campos, um projeto que visa interligar as regiões Leste e Oeste da cidade, passando pelo viaduto da BR-153. Nesta sexta-feira, 06, foi realizada a aplicação da imprimação asfáltica no trecho da Via que contorna a Nascente do Córrego Mutuca, na região do bairro Residencial Daniela.

O engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gustavo Garcia, explicou que esta etapa precede a aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), que garantirá uma superfície de alta qualidade e maior durabilidade na pavimentação asfáltica. A previsão é iniciar esta nova fase nos próximos dias.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou a relevância das obras em andamento, enfatizando que a Via da Integração Governador Siqueira Campos será fundamental para a melhoria da mobilidade urbana na cidade. “Estamos muito entusiasmados com o andamento da obra, pois a Via da Integração proporcionará maior segurança e fluidez no trânsito entre as duas regiões, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e comodidade dos cidadãos de Gurupi que precisam diariamente fazer esse trajeto entre as duas regiões”, afirmou.

A obra

Realizada pela Prefeitura de Gurupi, a Via da Integração Governador Siqueira Campos vai ligar a parte inferior do viaduto da BR-153 até a Avenida Beira Rio, pelo lado Leste, e as Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, pelo lado Oeste, por meio da criação da Avenida Contorno da Nascente do Mutuca. Essas quatro avenidas formarão a maior via no sentido Leste-Oeste, totalizando aproximadamente 10 quilômetros.

A obra da Via envolve o trecho da Avenida contorno da nascente do Mutuca, que será composta de pista de caminhada, ciclovia e iluminação, formando o Parque da Nascente do Mutuca.

A Via da Integração está inserida em um pacote de obras que totalizam investimentos no valor de R$ 24 milhões destinados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), viabilizados pelo senador Eduardo Gomes e pelo deputado federal Carlos Gaguim. Além da Via da Integração e do Parque da Nascente do Mutuca, esse recurso também contempla obras de drenagem profunda na própria Via da Integração, nos bairros Cajueiro e São Paulo, e na Avenida Beira Rio (Ao longo do córrego Mutuca), além da iluminação e sinalização da Via da Integração.