Por Redação

O custo da inscrição no vestibular é de R$ 20 e o interessado deve realizar o agendamento da prova on-line, conforme cronograma que consta no formulário de inscrição.

A bolsa remunerada aos acadêmicos será ofertada pela Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a UnirG, para atuarem como monitores na rede municipal de educação.

“O aprovado será selecionado a partir do primeiro período e a carga-horária é de 20h semanais, no período matutino ou vespertino. Além desse incentivo, o candidato ainda poderá participar de diversas bolsas auxílio ofertadas pela Instituição ao longo da sua formação”, explicou o coordenador de Pedagogia, Me. José Carlos Ribeiro da Silva.

Outra novidade é as aulas dos cursos de Pedagogia e Letras que ocorrerem três vezes na semana.

“São as segundas, terças e quartas-feiras, facilitando para o estudante. Apenas no último período, durante os estágios, que o acadêmico trerá um dia a mais de aula na semana”, concluiu o coordenador de Letras, Me. Alexandre Peixoto.

No curso de Educação Física as aulas ocorrem de segunda a quinta-feira.

Para os aprovados nos cursos que desejam receber a bolsa, as recomendações para participar da seleção de monitores são:

Ter afinidade com trabalho com crianças;

Os acadêmicos irão trabalhar com aulas de reforço, esporte e lazer: atletismo, ginástica, futebol, xadrez entre outros;

O acadêmico iniciará imediatamente, após comprovação da matrícula;

O valor da bolsa auxílio é de R$ 440,00, acrescidos de R$ 160,00 de vale transporte, que serão descontados da mensalidade;

A carga horária semanal é de 20h, nos turnos matutino e vespertino.

O Departamento de Recursos Humanos da UnirG irá divulgar a data para assinatura dos contratos e a documentação necessária

Os interessados devem passar nome e o telefone para contato para a coordenação dos respectivos cursos.

Mais informações estão disponíveis no edital que pode ser lido no endereço www.unirg.edu.br/ vestibular/gurupi.

Mensalidade sem o desconto

– Educação Física – R$ 868,08

– Letras – R$ 465,48

– Pedagogia – R$ 465,48

Financiamento Estudantil

O estudante de licenciaturas da UnirG pode ainda ter acesso a programas de financiamento. São eles: Financiamento Estudantil – Fies e CrediUnirG Plus que beneficia o abate de 50% ou 70% da mensalidade, conforme o curso, ao aluno regularmente matriculado nos cursos.

A UnirG concede também, desconto de 8% para pontualidade do pagamento de mensalidade em datas antecipadas, previamente estabelecidas pelo Setor Financeiro da Instituição.

Mais detalhes sobre a concessão de financiamentos estudantis podem ser lidas no endereço eletrônico http://unirg.edu. br/financiamentos