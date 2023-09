Por Wesley Silas

O vereador Vitorino Neto, que votou a favor da venda do imóvel, lembrou que já se passaram 20 anos e nenhum vereador ou prefeito defendeu emendas parlamentares para recuperar a área.

Durante a votação o vereador, Lenilson Batista Gomes, conhecido como Índio, defendeu o valor simbólico da área onde encontra-se, em ruínas uma velha quadra de esportes em meio ao matagal.

Segundo ele, o PL nº 003/2023 tem falhas por não constar o valor inicial do leilão.

“Um leilão de um bem público tem que ter, no mínimo, um lance inicial e neste projeto não constar este valor. Por isso a minha discordância dizer também que [a redação] do projeto diz que a pessoa que comprar, o terceiro que comprar este imóvel a transferência e escritura é imediata e que no prazo de um ano a pessoa que não realizar a construção terá que devolver ao município com ressarcimento de 50%. Em todas as pesquisas na área jurídica que fiz não encontro esta legalidade”, disse.