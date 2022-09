Por Wesley Silas

Após as denúncias feitas pelos vereadores Débora Ribeiro e Rodrigo Ferreira a Polícia Civil informou ao Portal Atitude que vai apurar o caso. Segundo a vereadora Débora, os medicamentos com data de validade estariam juntos com outros medicamos com dada de uso regular.

“Recebemos denúncias de medicações vencidos estariam sendo utilizadas nos idosos e também alimentos vencidos estariam sendo utilizados e fomos fazer a verificação… A fiscalização de alimentos vencidos e muitos remédios”, disse a vereadora que denunciou as supostas irregularidades à Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, após receberam as denúncias dos vereadores foram encontrados em um ambiente pacotes de arroz e feijão vencidos.

“Nos foi apresentado seis pacotes de arroz, cada um de 5 kg e dois pacotes de feijão cada um com 1 kg fora do prazo de validade. No mesmo ambiente, tinha outros alimentos com data de validade em dia”, informou um polícia Militar que acompanhou a apreensão dos alimentos.

Medicamentos

A Polícia Militar informou ainda que em outro ambiente fora encontrado medicamentos com dada de validade vencidas, porém separados dos medicamentos dentro do prazo de validade.

“Acompanhamos a fiscalização feita pelos vereadores, onde encontraram em um cômodo vários tipos de remédios com data de validade vencido. Vale ressaltar que segundo a coordenadora da instituição, Dona Luzia, e os vereadores, dentro da estrutura física, existe uma sala destinada aos enfermeiros, onde fica os remédios a serem disponibilizados aos moradores daquela instituição. Junto a este armário, não foi localizado nenhuma medicação com prazo de validade vencido.

Contrapondo as informações a Polícia Militar, a vereadora Débora, insistiu em declarar que os medicamentos vencidos estariam sendo com usados em idoso, o que não foi confirmado pela autoridade policial e pela Prefeitura. “Os servidores nos relataram que foram falar com secretário em comitiva e ele já estava sabendo que a coordenadora estava mandando eles usarem esses medicamentos e alimentos e que a coordenadora é muito rude com todos”, disse a vereadora.

Ao ser questionada pelos policiais, a coordenadora do abrigo informou que os alimentos estavam acomodados em um freezer para doação de alimentação de animais.

“Quanto ao arroz e feijão encontrados em um freezer, segundo a coordenação, são doados a funcionários que levam para servir a animais domésticos. Já quanto a medicação vencida, segundo a coordenação, a mesma não tem conhecimento dos pontos de coletas”, informou a Polícia Militar.

O que diz a Polícia Civil

Em nota a Polícia Civil informou que foi registrado Boletim de Ocorrência a fim de investigar as possíveis irregularidades denunciadas.

“A perícia criminal esteve no local para coleta de elementos que subsidiarão as investigações. Além disso, foram colhidas as declarações de todos os envolvidos com o objetivo de elucidar todos os fatos levados ao conhecimento da Polícia Civil”, informou.

Prefeitura diz que são denúncias eleitoreiras

Em nota a Prefeitura de Gurupi defendeu que em nenhum momento foram oferecidos alimentos ou medicamentos vencidos aos residentes da Casa do Idoso e que tão pouco houve qualquer situação de maus tratos para com os idosos que vivem na instituição.

“Os remédios e os alimentos vencidos estavam acondicionados de forma separada dos demais produtos de consumo, para serem descartados de forma adequada, conforme legislação vigente”, disse.