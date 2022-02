Por Redação

Cobrar o cumprimento de Leis também é papel do vereador. Na noite desta quinta-feira, 10 de fevereiro, em sessão ordinária na Câmara Municipal de Dianópolis, os vereadores Julian Oliveira e Manin do Zorra, apresentaram indicação ao executivo municipal para que seja realizado pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério que atuam na educação básica municipal.

Depois que o governo federal sancionou o novo piso de R$ 3.845,63 no final do mês passado para os professores da educação básica, equivalente ao reajuste de 33,24%, os parlamentares cobraram do executivo municipal providências para fazer cumprir o novo piso nacional. “Essa é uma antiga reivindicação. Buscamos a valorização e reconhecimento pelo esforço e dedicação destes profissionais. Sabemos que faltou diálogo com gestores estaduais e municipais por parte do governo federal, porém, os professores não podem continuar sendo lesados”, explicou Julian Oliveira.

“A educação básica é sem dúvidas é a fase mais importante da vida do ser humano. E nada mais justo que reconhecer e valorizar estes profissionais, entregando a eles aquilo que é de direito”, avaliou o vereador Manin do Zorra.

Presentes no plenário da Câmara Municipal, os professores aplaudiram a indicação. “Um motivo de alegria para nós professores receber o apoio da Câmara Municipal em defesa do nosso direito. O pagamento do piso salarial é um direito da nossa classe, direito dos professores. Estamos reivindicando esse direito que foi sancionado pelo presidente da república. Portanto só queremos o que é nosso. Agradecemos esse apoio dos vereadores”, desabafou o professor, Josepe Lisboa Cunha.

A indicação foi aprovada por unanimidade.