por Wesley Silas

Como escreveu Geraldo Vandré, “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. No espírito de não reclamar, mas agir para evitar acidentes, o vereador Ney do Som (PSC), da cidade de Sandolândia, localizada na região sul do Estado, pegou “no cabo da foice”, não esperou a AGETO, e partiu para limpeza do matagal no trevo.

Em um vídeo, uma moradora da cidade registrou o momento em que o vereador roçava o trevo e evitava que o matagal tomasse a visão dos motoristas.