Por Redação

A primeira demanda apresentada por Elvan Leão foi a solicitação da cavalaria montada da Polícia Militar para reforçar a segurança pública na cidade. A cavalaria é uma unidade especializada que atua em grandes eventos e em áreas de difícil acesso, proporcionando maior segurança e agilidade na atuação da polícia.

Além disso, o vereador também solicitou ao deputado a criação de políticas públicas para solucionar o déficit habitacional em Gurupi. Elvan Leão destacou que muitas famílias da cidade não possuem moradia e que os servidores municipais também possam participar do programa com demanda específica na faixa 2 do programa habitacional da Caixa econômica federal.

O trabalho de Elvan Leão em prol da habitação em Gurupi tem sido intenso. Recentemente, a prefeitura firmou parceria com o Governo do Estado para a construção de casas populares para a população do município. O vereador tem acompanhado de perto as negociações para garantir que as famílias mais necessitadas sejam beneficiadas com esse projeto.

As demandas apresentadas pelo Vereador Elvan Leão mostram o comprometimento do parlamentar com a segurança pública e a habitação em Gurupi. O Deputado Gutierrez Torquato se mostrou receptivo às solicitações e afirmou que irá trabalhar em conjunto com o vereador para atender as demandas da população da cidade.