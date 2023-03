Por Wesley Silas

Mais de 2 mil moradores dos povoados da Vila São Miguel e do Romão, fazendeiros, chacareiros e demais moradores ribeirinhos de famílias centenárias da margem direita do Rio Tocantins estão sem condições de travessia no Rio Tocantins, via balsa, para chegar na cidade de Peixe. A balsa foi interditada no início deste mês após a Marinha e agora o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Câmara de Vereadores, buscam alternativa urgente para resolver o problema que sempre é usado como promessa das campanhas eleitorais.

Na última Sessão Oridinária da Câmara de Peixe, o vereador índio apresentou uma indicação ao prefeito Cezinha dando-lhe a sugestão para que o município terceirize a balsa.

“É uma balsa que serve para todos nós, principalmente os moradores da margem direita e temos aqui dois vereadores da margem direita, que fazem uso desta balsa e eu quero contar com o apoio de todos vocês e também com o apoio, especial, do nosso Executivo quanto a este processo de terceirização desta balsa. Temos uma balsa não adequada, tanto é que está paralisada pela Marinha após fiscalização, e vai levar algum tempo para que se regularize esta situação. Eu gostaria que o nosso Executivo, juntamente como Secretário, pensassem com carinho a este respeito porque no ano passado eu convidei o prefeito até esta presidência em que eu estava à frente apresentei empresários com interesse neste serviço para atender a nossa comunidade e tentando um acordo junto ao Executivo pela legalidade e eu solicito ao senhor prefeito que acate este pedido que é da população de Peixe”, disse o vereador.

Apoio a greve dos Professores

Em seguida o vereador saiu em defesa dos direitos do professores que estão em greve desde o dia 08 de fevereiro, onde eles reivindicam pagamento do reajuste do piso do magistério referente ao ano de 2022, na carreira conforme a lei do PCCR do magistério municipal e o pagamento das progressões.

“Eu tenho a minha família representada por professores, tenho irmão como professor, irmã professora, esposa professora, cunhada professora e muitas amigas professoras e digo para vocês que o que depender deste vereador, quanto ao apoio da greve de vocês podem contar com toda certeza que eu estarei com vocês para que seja um fim feliz para que cada uma de vocês e cada mães que estão aqui representando seus lares e sua mesa e pão de cada de dia recebam os seus salários que estão reivindicando”, disse o vereador.