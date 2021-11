por Redação

Durante a programação de aniversário de Gurupi, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Programa Inova Gurupi realizarão a premiação dos Vencedores do Campeonato Interbairros: Modalidade Free Fire Mobile, que será realizada no sábado, 13, às 19h30, no Centro de Convenções Mauro Cunha.

A secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Lady Sakay, explica que serão premiados 1º, 2º e 3º lugares. Quem ficar em 3º lugar ganhará Joystick gatilho + 6200 diamantes (1550 para cada integrante – Gift Card); 2º lugar, fone de ouvido Gamer + 6200 diamantes (1550 para cada integrante – Gift Card); e 1º lugar Kit Gamer Orion (Fone de ouvido + Joystick gatilho + 9400 diamantes (2350 para cada integrante – Gift Card).

O organizador do campeonato, Wesley Nunes, destaca que foi uma honra promover o primeiro torneio interbairro gameficado da cidade. “Acreditar no potencial dos jovens, promover a cultura, o lazer em nossa região são pilares fundamentais para o desenvolvimento regional, inclusive, podemos abrir as portas para a profissionalização no mercado de e-sports (esportes eletrônicos) e fomentar a indústria e o comércio gamer em nossa região. Acreditamos no projeto e sabemos que esse é apenas o primeiro passo de uma caminhada de sucesso no mundo digital”, destaca convidado a todos para acompanhar todas as etapas, gravações das partidas e a interação dos jogadores em www.gurupigamer.com.br.