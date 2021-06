por Wesley Silas

Hoje o Brasil registrou 501,8 mil mortes por Covid-19, o Tocantins contabilizou 3.097 óbitos e Dona Eudina Lopes da Silva, 59 anos, foi a 227 vítima da doença em Gurupi. Algumas destas pessoas foram contaminadas após receberem as duas doses de vacina da Coronavac, como é o caso do casal de idosos pioneiros de Gurupi, Antônio David Sobrinho, 94 anos, e dona Francisca David de Souza, 86 anos. Outras foram a óbito após receber a tão sonhada primeira dose, a exemplo da cuidadora destes idosos, dona Eudina Lopes da Silva, 59 anos.

No início deste mês dona Eudina Lopes chegou a ser internada na UPA de Gurupi e no dia 11 de junho a família tentou transferi-la para o Hospital Regional de Gurupi, porém não conseguiu por falta de vaga e acabou sendo regulada para o Hospital Geral de Palmas, onde permaneceu internada e intubada até este domingo, 20, quando foi a óbito.

Eficácia da Coronavac

A morte de dona Eudina acontece no mesmo dia em da publicação no site UOL de um levantamento produzido pelo ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF (Supremo Tribunal Federal), Wanderson de Oliveira, por meio do sistema OpenDataSus, do Ministério da Saúde que aponta Coronavac como a vacina que mais previne mortes pelo novo coronavírus, com 97% de eficácia para casos graves da doença, após crítica do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o site, o estudo apontou que, após duas semanas da segunda dose, a Coronavac apresentou 50,4% de eficácia para casos muito leves (que não requerem nenhum atendimento médico); 77,96% de eficácia para casos leves que requerem atendimento médico; e 97% para casos graves. Os casos de Gurupi servem como reflexão sobre a manutenção dos cuidados porque as vacinas não são 100% eficazes, conforme aponta o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos. “Algumas variantes podem fazer com que algumas pessoas adoeçam, mesmo com a vacinação completa”, aponta o estudo.