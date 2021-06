Share on Twitter

por Redação

A Prefeitura de Cristalândia, através da Secretaria de Saúde, amplia novamente o público a ser vacinado contra a Covid-19 na cidade. Desde segunda estão sendo vacinadas pessoas na faixa etária de 45 a 49 anos, sem comorbidades, e na próxima quarta-feira, 30, já podem vacinar no Município as pessoas de 40 a 44 anos.

As doses são aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde no Centro Especializado de Saúde Pública (CESP), das 8 às 17 horas.

Cristalândia se mantém entre as 10 cidades do Tocantins que mais vacinou, e nesta sexta-feira, 25, está com um total de 3339 pessoas vacinadas, sendo 2460 da primeira dose e 879 da segunda. A cidade recebeu 4374 doses, das quais 76,36% já foram aplicadas.

No Município, 33,80% da população cristalandense foi vacinada com a primeira dose, e 12,08% com a segunda.