A campanha #VacinaAmiga foi lançada na noite desta quarta-feira, 09, em evento que reuniu autoridades do poder público, classe empresarial e profissionais da área da saúde. Ao final da campanha será sorteada uma moto Honda Pop 110 além de sorteios de produtos e valores em dinheiro, que serão sorteados em PIX’s, previstos para acontecer semanais e mensais, ao longo da campanha. Os valores arrecadados já somam um montante de R$ 16 mil, de doações dos empresários e autoridades públicas.

Para concorrer aos prêmios basta estar engajado na campanha das redes sociais e, devidamente, vacinado(a). No evento de lançamento, foram apresentadas as estratégias que serão desenvolvidas, entre elas o direcionamento das premiações para as pessoas que se engajarem incentivando a vacinação, ou seja, como “amigo da vacina”. Os últimos critérios para concorrer aos prêmios ainda estão sendo finalizados e logo serão apresentados.

“Queremos a população de Gurupi protegida da Covid-19, os baixos números de casos não excluem as medidas de segurança e proteção, a principal delas é a vacina. Ainda temos muito que avançar na vacinação antes de diminuir as restrições e voltar à rotina. Apenas 1.608 crianças da nossa cidade foram vacinadas, um número baixo e preocupante!” argumenta o secretário de saúde Vânio Rodrigues. Segundo ele, a campanha pretende sensibilizar a comunidade para completar o ciclo vacinal, num momento de baixa procura pela vacina, principalmente do público infantil. “Nada melhor do que unir forças nesse momento e premiar quem se destacar na defesa e cumprimento do ciclo vacinal” enfatiza o Secretário, se referindo às premiações patrocinadas pela classe empresarial, que também está na realização da campanha por meio da Rede Colaborativa.

Com o mote #VacinaAmiga, a campanha faz alusão ao título de Capital da Amizade que Gurupi representa. A estratégia pretende envolver e mobilizar empresários e toda a comunidade para a atingir a meta de 90% da população vacinada com a segunda dose. Também foram apresentadas as peças publicitárias da campanha que vai ao ar a partir dessa quinta-feira, 10.

A prefeita Josi Nunes reforçou a importância do diálogo com os segmentos da sociedade, a colaboração e união de todos em favor da vacinação.

“A nossa gestão é participativa! Estou muito feliz com a adesão que tivemos à Rede Colaborativa, esta é só a primeira de muitas outras ações que iremos realizar. Queremos alcançar 90% da população vacinada, pelo menos com a segunda dose” enfatizou Josi, fazendo alusão à sua iniciativa de mobilização da classe empresarial e entidades da sociedade civil organizada, com a criação da Rede Colaborativa.

Para o vice-prefeito, Gleydson Nato, esse é um momento de unirmos forças e “darmos as mãos”. “Gurupi sai na frente no combate à Covid-19. Nesse momento, não podemos retroceder, É uma campanha inovadora e ninguém faz nada sozinho, de mãos dadas e união, vamos vencer”, declarou otimista e confiante Gleydson.

Membro da Rede Colaborativa, o empresário, jornalista e apresentador Silvério Maciel Filho fez um resgate dos momentos e das vítimas da pandemia. “Antes as pessoas cobravam a vacina, agora a gente que cobra as pessoas para vacinarem”, analisou Silvério.

Outro empresário que protagoniza o engajamento e a colaboração à vacinação é o empresário Gino Marcos Ferreira, proprietário da Autolatina. “Quem de nós não perdeu uma pessoa próxima? Fomos convocados para ajudar, isso demonstra o comprometimento social pela coletividade. Agradeço o empresariado de Gurupi que recebeu tão bem esse primeiro chamado da rede colaborativa. Vamos acreditar na ciência e vamos vacinar!” disse Gino, durante discurso.

Membro ativo da Rede Colaborativa, o empresário Cleonaldo Andrada, proprietário da Certavel Motos, é um dos patrocinadores da Moto Honda Pop, além de doador da quantia de R$ 2.500 mil para sorteio. “Estou à disposição para ajudar, já passamos por muita dificuldade com a Covid-19. A vacina realmente é a única saída”, enfatizou Cleonaldo.

A Unirg é uma das entidades engajadas na campanha. Durante seu discurso, representando a Universidade, o diretor administrativo e financeiro, Oximano Pereira Jorge, pontuou o quanto podem colaborar. “Temos compromisso com a sociedade gurupiense e precisamos abraçar essa causa. Na Unirg, vamos estender a campanha aos alunos” confirmou Oximano.

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS-TO prestigiou o evento, representado pela diretora de comunicação, Mariana Coelho. “Quero parabenizar a gestão pela campanha, A parceria com o empresariado é muito importante. Para que a gente volte à normalidade, é de extrema importância o envolvimento de todos” disse Mariana.

Reconhecimento

A noite também foi de homenagens para as 32 vacinadoras que atuaram na linha de frente da imunização, em Gurupi. Simbolicamente, representando todas as vacinadoras, a Suyany Dias Gomes,a Ivaneides Lira de Oliveira e a Carla Raiany da Silva Santos, receberam uma placa de homenagem das mãos das autoridades presentes. Todas as demais vacinadoras também serão prestigiadas com a placa, como forma de reconhecimento pelas 128.435 doses aplicadas, até o momento.

Outra categoria de profissionais que atuam na SEMUS, e tiveram seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido foram as Agentes Comunitárias de Saúde – ACS. “Não poderíamos deixar de reconhecer também o trabalho de quem vai de porta em porta, levando mais que informação, dando o seu melhor para que a vacina chegue a todos os cidadãos gurupienses”, enfatizou o secretário Vânio Rodrigues, homenageando todos os 219 ACS’s, com uma moção de aplauso. Na oportunidade, as agentes Ana Paula Gonçalves Santos, Dinalva dos Santos Teixeira e Maria Anália Martins de Sena, representaram a categoria.

Prestigiaram o evento os vereadores, secretários municipais, diretores e coordenadores e profissionais da área da saúde.