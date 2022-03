Por Wesley Silas

O decreto libera o uso de máscaras, mas no Artigo 7º continua a proibir, sob pena de lei, pessoas sintomáticas de COVID-19 frequentem locais públicos.

Desde o dia 27 de abril de 2020, o uso obrigatório de máscaras passou a ser obrigatório em Gurupi por meio de Decreto e no dia 25 a obrigatoriedade virou lei municipal no dia em que a cidade registrou 47 casos positivos para Covid-19 e uma morte. Os casos dispararam e com os picos a cidade passou a ter 20.425 casos confirmados acumulados e registrou desde o começo da pandemia 299 óbitos. Com mais pessoas vacinadas os números caíram e o último Boletim, da terça-feira, 30, foram registrados 8 novos casos de Covid-19 em Gurupi e apenas 32 pessoas estão contaminadas com risco de transmissão. Segundo o Integra Saúde, não há nenhuma pessoa internada nos leitos clínicos do Hospital Regional de Gurupi e apenas 05 pessoas encontram-se internadas nos leitos de UTI/Covid-19 do HRG, unidade que atende os 18 municípios da região Sul do Tocantins.

Vacinômetro

A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que, até as 12h desta terça-feira, foram aplicadas 133.991 doses da vacina contra a Covid-19, sendo que 65.410 (76.20%) receberam a primeira dose, 53.212 (67,45%) estão imunizadas com segunda doses e dose única e, 15.811 gurupienses receberam a terceira dose, considerada como dose de reforço.