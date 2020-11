Urubus na cruz da Igreja Santo Antônio chama atenção de fieis

Em véspera da eleição municipal em que muitos estão com os nervos à flor da pele as aves negras na cruz da torre da igreja que fica em frente a Prefeitura Municipal abriu o imaginário das pessoas sobre algum presságio da ave que também representa a amuleto do time do Flamengo.

por Wesley Silas

Por um lado os animais são conhecidos por ter uma dieta alimentar de carne de animais mortos em estado de putrefação e pelo lado leve por ser o mascote do time do flamengo, tendo como característica ter a maior torcida do Brasil.

“Urubu na Cruz da Igreja Santo Antônio no mínimo algo inusitado. Nunca tinha visto aqui em Gurupi . Na cidade não. E dessa forma pior e temos que orar muito, pois é muito macabro”, disse uma fiel católica ao registrar o cenário.

Apesar das crendices sobre o animal negro que tem também como característica voar alto e em círculos, a ave tem vários significados como aponta o site dos Significados.

“A figura do urubu é associada com algumas crendices populares, como a de ser um mau presságio ter um urubu voando sobre a casa ou pousado no telhado da residência. De acordo com a superstição, este seria um sinal de morte”.

Mascote do Flamengo

Conforme o site, o mascote do Flamengo era o personagem dos desenhos animados Popeye, e a origem do urubu como mascote do Flamengo surgiu em 1969, durante uma disputa entre o Botafogo, pelo segundo turno do Campeonato Carioca.

“Um grupo de torcedores do Flamengo, após uma série de provocações feitas por times adversários, decidiu levar um urubu escondido para o jogo. O Flamengo se consagrou campeão por 2 a 1 e o animal se transformou no novo “amuleto” do time”.