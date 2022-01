por Redação

Na última segunda-feira, 17, o promotor de Justiça Thiago Ribeiro Vilela, titular da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, que atua na área da saúde pública, acompanhado de servidores do Ministério Público do Tocantins (MPTO), realizou vistoria nas Unidades de Pronto Atendimento Sul e Norte (UPA Sul e UPA Norte) de Palmas e verificou falta de medicamentos e a necessidade de instalar uma Unidade Sentinela para atender os pacientes com Covid-19 e com síndromes respiratórios e gripais.

UPA Sul

Durante a inspeção na UPA Sul, foi constatada a falta de estrutura física do prédio, que carece de reforma e pintura, bem como a ausência de diversos medicamentos. Entre os fármacos listados estão ácido ascórbico 100 mg/ml, ácido tranexâmico, bicarbonato de sódio, ceftriaxona sódica, dexametasona, dimenidrinato, piridoxina, fenitoína, furosemida, glicerol, hidralazina, hidrocortisona, omeprazol, piperacilina, salbutamol, tenoxican, terbulatina e também testes para detecção da Covid-19;

Ainda foi observado que o número de fisioterapeutas não é suficiente para atender a população, sendo necessária a contratação do profissional para auxiliar os pacientes que realizam tratamento de reabilitação na unidade.

Upa Norte

No local foi verificada a falta de 21 medicamentos como ácido ascórbico, betametasona, bicarbonato de sódio, carvão vegetal, ceftriaxona, dexametasona, dopamina, fenitoína, fitomenadiona, furosemida, glicerol, hidralazina, hidrocortisona, lidocaína, omeprazol, neomicina, salbutamol, tenoxicam, amoxicilina, cefalexina e dipirona sódica timolol.

Na ocasião, os servidores apontaram a urgência na instalação de uma Unidade Sentinela, exclusiva para atender os pacientes com sintomas de Covid-19 e síndromes gripais, pois a procura por atendimento para esses casos está causando superlotação e comprometendo a oferta de tratamento aos pacientes internados com quadros graves nas demais unidades de saúde do Município.