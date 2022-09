Share on Twitter

por Redação

Uma boa notícia sobre a gestão da Fundação UnirG e Universidade de Gurupi foi anunciada sobre a parceria com a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Saúde de Gurupi – Semus, à frente da administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ontem, 01, fez dois meses da nova gestão e já se nota uma mudança positiva na qualidade dos serviços de saúde ofertados à comunidade.

De acordo com o coordenador geral da UPA, Alexandro Miranda Rodrigues, pequenas intervenções foram necessárias para que em pouco tempo houvesse melhorias. A parceria com a UnirG colaborou para que o sistema de informatização, aumento da velocidade da internet de 20 para 300 megabytes e a renovação do cabeamento resultassem na agilidade dos atendimentos.

“O investimento possibilitou que o prontuário médico passasse a ser eletrônico. Antes o paciente conduzia o prontuário em mãos e agora o processo segue on-line. Isso tornou o atendimento mais ágil, pois os servidores, desde atendente, enfermeiros, assistente social e médicos, podem acompanhar simultaneamente todo o tratamento. Outra novidade é o acesso virtual na farmácia, em que o médico prescreve o medicamento com mais tranquilidade, conferindo o estoque de forma virtual”, disse Rodrigues.

O coordenador disse ainda que a prioridade foi ouvir as solicitações dos servidores para conhecer como funcionava o sistema da Unidade. A reorganização e distribuição dos espaços também foram ações importantes. “Eles deram boas ideias que ajudaram a fluir o desenvolvimento do trabalho. Reduzir o atendimento a pacientes com Covid-19, que ocupava uma área muito grande e pouca demanda, organizar espaço para medicação rápida para pacientes em observação agilizaram o fluxo”.

A UPA realiza em média entre 190 e 270 atendimentos diariamente, realizados por cinco médicos escalados 24h. São três durante o dia e dois no período noturno.

“Continuamos recebendo a mesma quantidade de pacientes, porém, com as adaptações, não temos mais tumulto. Deixamos de atender paciente que deseja apenas fazer o teste de Covid-19, afinal temos nove Postos de Saúde na cidade que fazem esse trabalho. A UPA recebe os casos urgentes e emergentes. Os que não são possíveis resolver aqui são encaminhados para o Hospital Regional de Gurupi”, explicou Rodrigues.

Alexandro Rodrigues reforçou ainda que a proposta é proporcionar um ambiente mais estruturado aos pacientes e servidores. Ele pretende em sua gestão reformar a infraestrutura do local, comprar novos equipamentos hospitalares, reformar mobiliários, instalar câmeras de segurança, terceirizar o serviço da lavanderia e instalar uma usina de tubulações de oxigênio.

“Vamos lutar para oferecer mais conforto e qualidade nos serviços oferecidos pela UPA. Pode até demorar, mas a intenção é resolver e oferecer um atendimento qualificado para nossa comunidade”.

Para a enfermeira, Gláucia Mara Santos, que há quatro anos trabalha na Unidade, a nova gestão trouxe organização aos processos administrativos.

“Mesmo em tão pouco tempo já sentimos a grande diferença no nosso trabalho, principalmente, na questão organizacional. A implantação do prontuário eletrônico foi bastante positiva, proporcionando um atendimento mais ágil. Só temos elogios a essa parceria, pois sentíamos muita falta de um gestor com conhecimento técnico”, confirmou a servidora.

A parceria

Desde o dia 01 de junho a UnirG assumiu a gestão da UPA. O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, escolheu o servidor da Instituição, Alexandro Miranda Rodrigues, para ser o coordenador geral da Unidade.

Na época, a prefeita Josi Nunes destacou que o objetivo da transferência administrativa para a UPA é melhorar a qualidade de serviço público ofertado, sem prejuízos ao servidor, além de ampliar as especialidades garantindo a diminuição de custos, melhoria na gestão administrativa e financeira, na produtividade e diminuir burocracias.

Segundo o Presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, “é muito gratificante ver que essa parceria com a Semus dando certo, sendo fruto da nossa expertise em gestão, juntamente com a dedicação de todos os servidores. O trabalho realizado nesses 60 dias garantiu uma agilidade no atendimento e, consequentemente, a satisfação da comunidade”.

“A UnirG tradicionalmente sempre buscou oferecer um atendimento de qualidade, eis que para nós a satisfação da comunidade é muito importante, principalmente, por ser uma instituição pública. Outro ponto que vale ressaltar é que a gestão da UPA é o primeiro passo para o tão sonhado hospital Universitário da UnirG e perceber que estamos no caminho certo é motivo de muita alegria para todos”, acrescentou o presidente.

O secretário de saúde, Sinvaldo Moraes, também elogiou o trabalho desenvolvido pela gestão da UnirG. Ele disse que a Unidade está com um novo aspecto.

“As pessoas estão mais à vontade e acolhidas. É perceptível a agilidade nos atendimentos, e por isso, não tivemos mais superlotação devido ao trabalho mais humanizado. Observamos ainda a realização de uma escuta mais qualificada com a visão de ensino e serviço valorizando tanto os trabalhadores da saúde como as pessoas que buscam o atendimento de urgência e emergência na UPA”, finalizou o secretário.

Quando procurar uma UPA

Apenas no caso de urgência ou emergência como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame, deve-se procurar a UPA. O funcionamento é 24h durante todos os dias da semana.

O atendimento é feito através da urgência e emergência do pronto-socorro e através do quadro médico que trabalha para investigar e tratar as doenças.

O cidadão que deseja consultar, acompanhar o pré-natal, vacinar, entregar medicamentos, realizar testes rápidos, trocar curativos, injeções, além do atendimento médico, odontológico e de enfermagem, deve procurar a Unidade Básica de Saúde – UBS mais próxima de sua residência, no horário de funcionamento, entre 07h e 17h, de segunda a sexta-feira.