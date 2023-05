Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 17, a prefeita Josi Nunes acompanhada do secretário municipal de saúde Sinvaldo Moraes realizaram a 1ª Etapa de Entrega de Equipamentos que agora vão beneficiar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA 24h) de Gurupi, além de outros prédios da saúde municipal. Neste primeiro momento, só para UPA foram destinados quase 200 mil reais em equipamentos de uso diário hospitalar.

Também foram entregues 25 computadores, 01 moto, 06 Carros, sendo 05 de transporte comum de passageiros e 01 camionete que reforçarão a frota que atualmente atende a comunidade. Isso, além de 50 uniformes para identificação dos profissionais do SAD – Serviço de Atenção Domiciliar – e Educadores Físicos dando segurança ao paciente quando receber esses profissionais em sua residência.

“Hoje foi mais um dia muito especial para nossa gestão! Realizar a entrega de mais de 200 mil em móveis, equipamentos, entre outros benefícios é muito emocionante! Isso é muito importante porque melhora os serviços prestados pelos nossos servidores, para que nossa comunidade ao chegar numa UBS ou na UPA tenha mais tranquilidade, mais conforto e segurança no atendimento. Então é isso, é Gurupi, nossa gestão está investindo pesado na saúde”, ressaltou a prefeita Josi Nunes durante o evento.

Os equipamentos foram disponibilizados, por meio da utilização de parte do Saldo Remanescente/Rendimento de emendas parlamentares que foi devidamente homologado pela Comissão Intergestores Bipartite do Tocantins (CIB-TO). Emendas realizadas pelos parlamentares Joseli Ângelo Agnolin, Lázaro Botelho, Eli Borges e da própria prefeita Josi Nunes, quando era parlamentar. O total do saldo adquirido através do CIB-TO foi de r$ 714.045,31, e em uma 2ª Etapa de Entrega de benefícios para saúde municipal será novamente utilizado. O secretário municipal de saúde Sinvaldo Moraes fez questão de citar a importância destas emendas para a saúde.

“Estamos utilizando estes recursos que estavam parados em conta, alguns desde 2018. Então, a gente buscou todas estas sobras, passamos pela comissão intergestora bipartite e foi autorizado para que nós pudéssemos estar utilizando e comprando todos estes equipamentos. Há também outros recursos da UPA, numa média de 750 mil, mais 1 milhão para o Centro de Especialidades em Reabilitação. Então, esta é só a 1ª etapa! Mas, nós temos ao todo, uma média de 2 milhões e 700 mil reais em equipamentos que estão sendo adquiridos tanto para UBSs, quanto para UPA, como computadores, macas, camas poltronas entre outros utensílios essenciais para uso hospitalar”, explicou o secretário.

EQUIPAMENTOS ENTREGUES:

São aparelhamentos que trarão mais qualidade ao atendimento prestado à comunidade como: 04 macas-leito para transportar os pacientes dentre da unidade, 03 carrinhos para transporte de medicamentos, 04 bombas de infusão para controlar o gotejamento de medicações, 04 monitores multiparâmetros para medir os sinais vitais dos pacientes, 07 oxímetros de pulso para monitoração de saturação de oxigênio e frequência cardíaca, 01 detector fetal portátil para monitorar os batimentos cardíacos do feto, 02 desfibriladores automáticos para manobras de ressuscitação de pacientes, 13 escadas para camas ou macas, 01 balança antropométrica adulto, 02 mesas de mayo para auxílio durante procedimentos, 15 poltronas para acompanhantes, 15 camas hospitalares, 12 negatoscópios de dois corpos para avaliação de raio-x, 04 suportes para isolamento de roupas contaminadas dos pacientes, 13 armários vitrine para armazenamento de utensílios hospitalares, 04 mesas auxiliares para procedimentos hospitalares, 04 carros curativos com balde e bacia para realização de procedimentos, 06 biombos triplos para privacidade dos procedimentos, 04 banquetas com rodas giratórias para uso durante os procedimentos, 17 suportes para soro, 05 computadores e 05 aspiradores cirúrgicos portáteis para aspiração de pacientes em estado crítico.