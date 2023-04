Por Wesley Silas

Demora no atendimento e lotação estão entre as reclamações cotidiana dos usuários da UPA de Gurpui, como mostra o vídeo abaixo. Enquanto isso, a direção da UPA alega superlotação e informou que durante o plantão diurno de 12 horas, da segunda, 17, foram realizados mais de 240 atendimentos médicos na UPA. Pela normas do SUS a UPA de Gurupi tem capacidade de atender no máximo 300 pessoas em 24hs.

Em relação a uma paciente com ferimentos no rosto, filmada por uma usuária alegando falta de atendimento no local, e UnirG, responsável pela gestão da UPA, informou que “ela chegou à UPA por meio do SAMU, no domingo dia, 16. A paciente foi imediatamente encaminhada para a sala de atendimento, tendo em vista que os pacientes que chegam pelo SAMU não passam pela triagem. Enquanto a enfermeira fazia os primeiros atendimentos de higienização no local do ferimento, a paciente retirou os acessos do soro e se dirigiu a recepção da unidade alegando que queria ser atendida por médicos. Naquele momento, os médicos de plantão realizavam atendimentos de urgência regulando dois pacientes para o Hospital Regional de Gurupi. Contudo a paciente foi acalmada pela equipe e teve seu corte devidamente suturado”.

“A UnirG reafirma a administração de comprometimento e conta com profissionais sérios e qualificados, visando sempre o melhor para a população”, completou.

Apesar da Constituição reconhecer que a saúde é um direito universal e que todos devem receber tratamento adequado, resta aos brasileiros usarem seus celulares para repassar suas dores às plataformas digitais e veículos de comunicação para chamarem atenção das autoridades para que seus direitos sejam atendidos. Um dos exemplos são problemas crônicos vividos por usuários da UPA de Gurupi vivido há vários anos e, em busca de uma solução a UnirG, recentemente assumiu a gestão e agora busca meios para humanizar o atendimento.